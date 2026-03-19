יום חמישי, 19.03.2026 שעה 16:13
ספורט אחר  >> טניס

נבחרת הנשים בטניס לא תגיע לטורניר בבוסניה

בצל המצב הביטחוני, בקשת האיגוד לפרוש מה-Billie Jean King Cup התקבלה ללא פגיעה במעמד הנבחרת: "השחקניות חששו, האחריות היא קודם כל לשמור עליהן"

נבחרת הנשים בטניס (איגוד הטניס)
איגוד הטניס בישראל מודיע כי נבחרת הנשים של ישראל לא תשתתף בטורניר Billie Jean King Cup, (אירופה/אפריקה בית 2) אשר צפוי להתקיים בחודש אפריל בבוסניה.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של המצב הביטחוני בישראל, לצד חשש ממשי לשלומן וביטחונן של השחקניות, גם במקרה שבו יתאפשר לצאת לנסיעה. בנוסף, נשקלה רמת הסיכון הכרוכה בנסיעה ליעד שאינו נחשב לידידותי במיוחד לישראל בתקופה הנוכחית, וכן העובדה שבטורניר משתתפות גם נבחרות ממדינות מוסלמיות נוספות, בהן מצרים ומרוקו.

יצוין כי איגוד הטניס אף בחן אפשרות לארח את הטורניר בישראל השנה, אך נאלץ לוותר על כך בשל המצב הביטחוני. איגוד הטניס פנה ל-ITF בבקשה רשמית לפרישה מהטורניר, וזו התקבלה. מה-ITF נמסר כי ההחלטה לא תפגע במעמדה של נבחרת ישראל, והיא תישאר באותו הדרג גם בשנה הבאה.

“האחריות שלנו היא קודם כל לשמור על ביטחון השחקניות”

קפטן הנבחרת, רונן מורלי, התייחס להחלטה ואמר: “זו הייתה ההחלטה הנכונה והחכמה ביותר בנסיבות הקיימות. בעקבות החשש שהביעו השחקניות, שרובן צעירות מאוד, ובשל ההבנה כי לא ניפגע מקצועית מהמהלך, החלטנו להגיש בקשה רשמית ל-ITF שלא להשתתף בטורניר. אם הנסיעה הייתה מתקיימת היום, רשויות הביטחון בישראל לא היו מאשרות לנו לצאת אליה. האחריות שלנו היא בראש ובראשונה לשמור על שלומן וביטחונן של השחקניות”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
