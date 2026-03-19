נבחרת הנשים בטניס לא תגיע לטורניר בבוסניה

איגוד הטניס בישראל מודיע כי נבחרת הנשים של ישראל לא תשתתף בטורניר Billie Jean King Cup, (אירופה/אפריקה בית 2) אשר צפוי להתקיים בחודש אפריל בבוסניה.

ההחלטה התקבלה לאחר בחינה מעמיקה של המצב הביטחוני בישראל, לצד חשש ממשי לשלומן וביטחונן של השחקניות, גם במקרה שבו יתאפשר לצאת לנסיעה. בנוסף, נשקלה רמת הסיכון הכרוכה בנסיעה ליעד שאינו נחשב לידידותי במיוחד לישראל בתקופה הנוכחית, וכן העובדה שבטורניר משתתפות גם נבחרות ממדינות מוסלמיות נוספות, בהן מצרים ומרוקו.

יצוין כי איגוד הטניס אף בחן אפשרות לארח את הטורניר בישראל השנה, אך נאלץ לוותר על כך בשל המצב הביטחוני. איגוד הטניס פנה ל-ITF בבקשה רשמית לפרישה מהטורניר, וזו התקבלה. מה-ITF נמסר כי ההחלטה לא תפגע במעמדה של נבחרת ישראל, והיא תישאר באותו הדרג גם בשנה הבאה.

“האחריות שלנו היא קודם כל לשמור על ביטחון השחקניות”

קפטן הנבחרת, רונן מורלי, התייחס להחלטה ואמר: “זו הייתה ההחלטה הנכונה והחכמה ביותר בנסיבות הקיימות. בעקבות החשש שהביעו השחקניות, שרובן צעירות מאוד, ובשל ההבנה כי לא ניפגע מקצועית מהמהלך, החלטנו להגיש בקשה רשמית ל-ITF שלא להשתתף בטורניר. אם הנסיעה הייתה מתקיימת היום, רשויות הביטחון בישראל לא היו מאשרות לנו לצאת אליה. האחריות שלנו היא בראש ובראשונה לשמור על שלומן וביטחונן של השחקניות”.