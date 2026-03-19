יום חמישי, 19.03.2026 שעה 16:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%2470-255831פנרבחצ'ה1
66%2721-291932אולימפיאקוס2
65%2564-272231ריאל מדריד3
65%2674-281031ולנסיה4
63%2492-259630הפועל ת"א5
58%2637-269331הכוכב האדום6
55%2628-278331ז'לגיריס7
55%2670-278431מונאקו8
55%2618-265631פנאתינייקוס9
55%2628-265431ברצלונה10
52%2723-272631דובאי11
52%2674-265831אולימפיה מילאנו12
47%2756-268430מכבי ת"א13
42%2597-249931באיירן מינכן14
42%2624-252831וירטוס בולוניה15
38%2932-286232פאריס16
35%2703-249631פרטיזן בלגרד17
32%2629-251331אנדולו אפס18
29%2873-269931באסקוניה19
26%2697-247031ליון וילרבאן20

קטש לפני וילרבאן: המפתח תמיד מתחיל בהגנה

מאמן מכבי לקראת המפגש מחר ב-21:45: "אלו רגעים מאתגרים עבורנו, אנחנו לא בקצב שלנו, אבל צריכים להיות מוכנים". קלארק: "נעשה מה שאנחנו יודעים"

ג'ימי קלארק (ג'ורג'ה קוסטיץ')
ג'ימי קלארק (ג'ורג'ה קוסטיץ')

אחרי ההפסד הכואב למילאנו ביורוליג ביום שישי האחרון, מכבי תל אביב תפגוש מחר (שישי, 21:45) את ליון וילרבאן בחוץ בניסיון להישאר בחיים במאבק על הפלייאין.

עודד קטש אמר לקראת המשחק: "היריבה משחקת יותר טוב מהתוצאות שהיא משיגה. אף פעם לא קל לשחק בחוץ. אלו רגעים מאתגרים עבורנו, אנחנו לא בקצב שלנו, אבל צריכים להיות מוכנים ומרוכזים, להתאמן ולשחק טוב, המפתח תמיד מתחיל בהגנה".

“צריכים לשחק ביחד”

גור לביא הוסיף: “מבחינתי המפתח זה להיות אגרסיביים, לשחק את המשחק שלנו ופשוט להיות עצמנו".

גור לביא (ג'ורג'ה קוסטיץ')
תמיר בלאט (ג'ורג'ה קוסטיץ')
עמית עבו (ג'ורג'ה קוסטיץ')
מרסיו סנטוס (ג'ורג'ה קוסטיץ')
גג'ון דיברתולומאו (ג'ורג'ה קוסטיץ')
רומן סורקין (ג'ורג'ה קוסטיץ')
זאק הנקינס (ג'ורג'ה קוסטיץ')
גבריאל איפה לונדברג (ג'ורג'ה קוסטיץ')

ג’ימי קלארק הוסיף: “צריכים לשחק ביחד ועם אנרגיה, להקשיב לתוכנית המשחק ולעשות את מה שאנחנו יודעים הכי טוב שזה לשחק ביחד. ננסה לנצח".

