קטש לפני וילרבאן: המפתח תמיד מתחיל בהגנה

אחרי ההפסד הכואב למילאנו ביורוליג ביום שישי האחרון, מכבי תל אביב תפגוש מחר (שישי, 21:45) את ליון וילרבאן בחוץ בניסיון להישאר בחיים במאבק על הפלייאין.

עודד קטש אמר לקראת המשחק: "היריבה משחקת יותר טוב מהתוצאות שהיא משיגה. אף פעם לא קל לשחק בחוץ. אלו רגעים מאתגרים עבורנו, אנחנו לא בקצב שלנו, אבל צריכים להיות מוכנים ומרוכזים, להתאמן ולשחק טוב, המפתח תמיד מתחיל בהגנה".

“צריכים לשחק ביחד”

גור לביא הוסיף: “מבחינתי המפתח זה להיות אגרסיביים, לשחק את המשחק שלנו ופשוט להיות עצמנו".

גור לביא (ג'ורג'ה קוסטיץ')

תמיר בלאט (ג'ורג'ה קוסטיץ')

עמית עבו (ג'ורג'ה קוסטיץ')

מרסיו סנטוס (ג'ורג'ה קוסטיץ')

ג'ון דיברתולומאו (ג'ורג'ה קוסטיץ')

רומן סורקין (ג'ורג'ה קוסטיץ')

זאק הנקינס (ג'ורג'ה קוסטיץ')

גבריאל איפה לונדברג (ג'ורג'ה קוסטיץ')

ג’ימי קלארק הוסיף: “צריכים לשחק ביחד ועם אנרגיה, להקשיב לתוכנית המשחק ולעשות את מה שאנחנו יודעים הכי טוב שזה לשחק ביחד. ננסה לנצח".