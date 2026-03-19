יום שבת, 21.03.2026 שעה 12:48
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
431710-203822הפועל אילת
401700-199322מכבי רחובות
391724-193522עירוני נהריה
361737-179322הפועל חיפה
351855-202022מכבי אשדוד
321774-183022א.ס. רמה"ש
321687-168420אליצור אשקלון
311752-171821מ.כ. עוטף דרום
311988-194422הפועל מגדל העמק
301823-175322מכבי פ"ת
301876-179322אליצור יבנה
281823-174722מכבי חיפה
281787-166120אליצור שומרון
271878-171721מכבי קריית גת
242005-175822מ.ס צפת
241811-154620מכבי מעלה אדומים

חוזר לישראל: ג'ימי הול חתם במכבי אשדוד

אחרי שדווייט ווילסון עזב את הקבוצה מעיר הנמל בגלל המלחמה וחתם בליגה הפולנית, היא צירפה לו מחליף: הסנטר בן ה-31, שאשתקד עלה עם רעננה ליגה

|
ג'ימי הול (יעל אמסילי)
ג'ימי הול (יעל אמסילי)

מכבי אשדוד החתימה באופן רשמי את ג'ימי הול, שיחזור לישראל ויחליף את דווייט ווילסון, שעזב בגלל המצב הביטחוני וחתם בליגה הפולנית.

הגבוה הוותיק (31, 2.03), שיחק בישראל בקבוצות רבות, בליגת העל והלאומית, בהן הפועל עפולה, מכבי עירוני רמת גן, הפועל חבל מודיעין, מכבי עירוני רעננה והפועל חולון.

אשתקד שיחק הול ברעננה ועלה איתה לליגת העל. הוא העמיד בעונה שעברה ממוצעים של 17.2 נקודות, 10 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים, 1.5 חטיפות ומדד של 25 בממוצע למשחק.

ווילסון (27, 2.03), שעזב, תרם באשדוד ממוצעים של 16 נקודות ו-13.1 ריבאונדים למשחק, מה שהפך אותו למלך הריבאונדים של הלאומית. 

