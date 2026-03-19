חוזר לישראל: ג'ימי הול חתם במכבי אשדוד

מכבי אשדוד החתימה באופן רשמי את ג'ימי הול, שיחזור לישראל ויחליף את דווייט ווילסון, שעזב בגלל המצב הביטחוני וחתם בליגה הפולנית.

הגבוה הוותיק (31, 2.03), שיחק בישראל בקבוצות רבות, בליגת העל והלאומית, בהן הפועל עפולה, מכבי עירוני רמת גן, הפועל חבל מודיעין, מכבי עירוני רעננה והפועל חולון.

אשתקד שיחק הול ברעננה ועלה איתה לליגת העל. הוא העמיד בעונה שעברה ממוצעים של 17.2 נקודות, 10 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים, 1.5 חטיפות ומדד של 25 בממוצע למשחק.

ווילסון (27, 2.03), שעזב, תרם באשדוד ממוצעים של 16 נקודות ו-13.1 ריבאונדים למשחק, מה שהפך אותו למלך הריבאונדים של הלאומית.