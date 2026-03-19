יום חמישי, 19.03.2026 שעה 15:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שינו זוארץ לראש עיריית טבריה: אני לא מתערב

ניסיון ללחץ פוליטי כדי להקל על העונש: בצל המאבק על הורדת הנק', עו"ד גיא בוסי שמייצג את טבריה נפגש עם יו"ר ההתאחדות לצד ראש העירייה יוסי נבעה

שחקני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני טבריה (חג'אג' רחאל)

פגישה בין שינו זוארץ, עו"ד גיא בוסי שמייצג את עירוני טבריה וראש העיר יוסי נבעה, התקיימה היום (חמישי) במסגרת הניסיון של טבריה להגיע להבנות בנוגע לעונש הצפוי לקבוצה, כך נודע ל-ONE. טבריה כבר הסכימה עקרונית לעסקת טיעון, אך לא להיקף הורדת הנקודות שמבקשים בהתאחדות, כאשר תובע ההתאחדות עו"ד גלעד ברגמן פועל להחמרה בעונש. המצב של טבריה הוסבר לזוארץ, שמצידו הבהיר שהוא לא מתערב.

גיא בוסי, שלקח על עצמו את הייצוג של טבריה ללא תשלום במטרה לסייע למועדון, מנסה להשפיע על ההחלטה, אך מעורבותו מעוררת ביקורת בשל הכנסת גורמים פוליטיים לתמונה. בוסי היה מועמד בעבר לתפקיד היועץ המשפטי של ההתאחדות, אך לא נבחר בין היתר בגלל  ניסיון התערבות לכאורה של גורמים פוליטיים. יחד עם זאת, גורמים בסביבה מבהירים כי ניסיון כזה לא צפוי להשפיע על זוארץ, וכי לא ניתן להפעיל לחץ פוליטי על קבלת ההחלטות.

ניסיון להגיע להסכמות לפני דיון משפטי

במקביל, אב בית הדין של ההתאחדות, עו"ד נעם ליובין, הודיע כי הדיון בעניינה של טבריה, יחד עם מקרים נוספים, יתקיים בשבוע הבא, אך הביע רצון לסיים את הסוגיה בהסכמות וללא הליך משפטי ממושך. המטרה היא להגיע לעסקת טיעון מוסכמת על כל הצדדים ולהימנע מדיונים שיימשכו זמן רב.

בטבריה מבינים כי יידרשו לשלם מחיר על הטעויות שנעשו, אך מדגישים כי מדובר בכשלים בתום לב ולא בזדון, ולכן לטענתם אין מקום לענישה חריפה במיוחד. אחד מבעלי המועדון, אריה קלמנזון, כבר הביע נכונות לספוג הפחתה של 6 נקודות, בעוד בוסי ציין כי מיקי ביתן, מבעלי הקבוצה, יידרש להתנתק לחלוטין מהכדורגל. כעת, המגעים נמשכים בניסיון להגיע להסדר לפני ההכרעה הסופית, כשזוארץ כאמור הבהיר מצידו שאין בכוונתו להתערב.

