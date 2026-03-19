יום חמישי, 19.03.2026 שעה 19:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

"השיחות של ניוקאסל לגבי ענאן חלאילי גוברות"

באנגליה מדווחים שהקיצוני של סן ז'ילואז, שמחוזר גם על ידי בנפיקה ליסבון, נמצא חזק על הכוונת של המגפייז לאחר ההדחה שלהם מהצ'מפיונס מול ברצלונה

|
ענאן חלאילי (אוניון סן זילואז')
ענאן חלאילי (אוניון סן זילואז')

בצל ההכנות לקיץ משמעותי במיוחד, בניוקאסל כבר מסמנים מטרות חדשות לחיזוק הסגל, כאשר אחד השמות הבולטים שעלו לאחרונה הוא ענאן חלאילי. הקיצוני הצעיר של אוניון סן ז'ילואז זוכה לעניין הולך וגובר מצד המועדון האנגלי, כחלק משינוי גישה ברור במדיניות הרכש לאחר עונה מאכזבת באירופה, שהסתיימה בתבוסה לברצלונה והדחה מליגת האלופות.

לפי הדיווחים, ניוקאסל מתמקדת כעת בשחקנים צעירים עם פוטנציאל התפתחות, בניגוד לגישה הקודמת שהתבססה על שחקנים מנוסים יותר מהפרמייר ליג. בתוך כך, חלאילי בן ה-21 נכנס חזק לרשימות, כאשר העניין בו גובר בתקופה האחרונה. “מדובר בקיצוני שמרשים בבלגיה ומושך תשומת לב גם ממועדונים נוספים באירופה, כאשר בין היתר הוא מחוזר גם על ידי בנפיקה”, נכתב באנגליה.

שינוי כיוון והסתכלות לעתיד

ההתעניינות בחלאילי משתלבת בתהליך רחב יותר שעובר על ניוקאסל, שמבינה כי עליה לבנות מחדש את הסגל לאחר קיץ רכש לא מוצלח בעונה שעברה. המועדון מחפש פרופיל שונה של שחקנים, כאלה שניתן לפתח לאורך זמן ולשלבם במערך מקצועי מסודר יותר, עם חשיבה ארוכת טווח.

במקביל, צוות הסקאוטינג של ניוקאסל הרחיב את פעילותו לשווקים שבהם כמעט ולא פעל בעבר, כאשר חלאילי הוא דוגמה בולטת לכך. עם עניין גובר גם ממועדונים אחרים, והצורך של ניוקאסל לבצע מהלכים מדויקים בקיץ הקרוב, ייתכן שהמאבק על החתמתו של הקיצוני הצעיר רק ילך ויתחמם בתקופה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
