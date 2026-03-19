"השיחות של ניוקאסל לגבי ענאן חלאילי גוברות"

בצל ההכנות לקיץ משמעותי במיוחד, בניוקאסל כבר מסמנים מטרות חדשות לחיזוק הסגל, כאשר אחד השמות הבולטים שעלו לאחרונה הוא ענאן חלאילי. הקיצוני הצעיר של אוניון סן ז'ילואז זוכה לעניין הולך וגובר מצד המועדון האנגלי, כחלק משינוי גישה ברור במדיניות הרכש לאחר עונה מאכזבת באירופה, שהסתיימה בתבוסה לברצלונה והדחה מליגת האלופות.

לפי הדיווחים, ניוקאסל מתמקדת כעת בשחקנים צעירים עם פוטנציאל התפתחות, בניגוד לגישה הקודמת שהתבססה על שחקנים מנוסים יותר מהפרמייר ליג. בתוך כך, חלאילי בן ה-21 נכנס חזק לרשימות, כאשר העניין בו גובר בתקופה האחרונה. “מדובר בקיצוני שמרשים בבלגיה ומושך תשומת לב גם ממועדונים נוספים באירופה, כאשר בין היתר הוא מחוזר גם על ידי בנפיקה”, נכתב באנגליה.

שינוי כיוון והסתכלות לעתיד

ההתעניינות בחלאילי משתלבת בתהליך רחב יותר שעובר על ניוקאסל, שמבינה כי עליה לבנות מחדש את הסגל לאחר קיץ רכש לא מוצלח בעונה שעברה. המועדון מחפש פרופיל שונה של שחקנים, כאלה שניתן לפתח לאורך זמן ולשלבם במערך מקצועי מסודר יותר, עם חשיבה ארוכת טווח.

במקביל, צוות הסקאוטינג של ניוקאסל הרחיב את פעילותו לשווקים שבהם כמעט ולא פעל בעבר, כאשר חלאילי הוא דוגמה בולטת לכך. עם עניין גובר גם ממועדונים אחרים, והצורך של ניוקאסל לבצע מהלכים מדויקים בקיץ הקרוב, ייתכן שהמאבק על החתמתו של הקיצוני הצעיר רק ילך ויתחמם בתקופה הקרובה.