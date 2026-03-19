"נחרים את ארצות הברית, אבל לא את המונדיאל"

נבחרת איראן ממשיכה לדבוק בתוכניתה לשחק במונדיאל. לשם כך היא מתכוננת לשני משחקי ידידות במהלך חלון הנבחרות של חודש מרץ. ההסלמה בעימות בין ארצות הברית וישראל מול איראן אינה משפיעה כרגע על הנבחרת, אך השתתפותה במונדיאל ב-11 ביוני עדיין אינה ודאית.

נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי טאג', התייחס שוב להשתתפות איראן במונדיאל. הוא הכחיש כי הם לא יגיעו, אך סיפק הצהרה נחרצת: "נחרים את ארצות הברית, אבל לא נחרים את המונדיאל". נשיא ההתאחדות אמר את הדברים אמש כאשר קיבל את שחקניות נבחרת הנשים בחזרה לאיראן במעבר הגבול מטורקיה, לאחר שחזרו מאוסטרליה.

איראן אישרה כי שני משחקי הידידות שלה במרץ יהיו מול ניגריה ב-27 ולאחר מכן מול קוסטה ריקה ב-31. "הנבחרת מתאמנת כעת בטורקיה, וגם תשחק שם שני משחקי ידידות", אמר נשיא ההתאחדות האיראנית.

שחקני איראן (IMAGO)

הניסיון לשחק במקסיקו

איראן ניסתה לאחרונה לשכנע את פיפ"א לאפשר לה לשחק את שלושת משחקי שלב הבתים שלה במקסיקו. היא אמורה לשחק מול ניו זילנד ובלגיה בלוס אנג'לס, ומול מצרים בסיאטל. פיפ"א דחתה את הבקשה באופן חד משמעי בהצהרה קצרה: "פיפ"א נמצאת בקשר שוטף עם כל ההתאחדויות המשתתפות, כולל הרפובליקה האסלאמית של איראן, כדי לדון בתכנון מונדיאל 2026. פיפ"א מצפה מכל הנבחרות המשתתפות להתחרות בהתאם ללוח המשחקים שפורסם ב-6 בדצמבר 2025".

למרות שפיפ"א אישרה שהתוכנית נמשכת כרגיל, איראן ממשיכה ללחוץ כדי להימנע מהגעה לשטח ארצות הברית במהלך שלב הבתים.