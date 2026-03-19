ראשל"צ לוולפסבורגר: שלמו לנו או שנפנה לפיפ"א

בהפועל ראשון לציון מחכים כבר מספר חודשים כדי לקבל את אחד התשלומים מקבוצת וולפסבורגר האוסטרית בעבור מכירתו של חלוץ הקבוצה לשעבר מוחמד במבה ללוריין הצרפתית, אך לטענת אנשי המועדון הדבר לא קורה ול-ONE נודע כי במועדון שלחו בימים האחרונים מכתב התראה לאוסטרים, לפני פנייה לפיפ"א.

הקבוצה מהליגה הלאומית מכרה את החלוץ מחוף השנהב ביולי 2023 לאוסטרים, אז נקבע כי ראשון לציון תהיה זכאית ל-27% ממכירה עתידית. על פי חישוב, הקבוצה מעיר היין הייתה אמורה לקבל סכום של 1,300,000 אירו, כאשר כאמור, האוסטרים מעכבים את תשלום אחת הפעימות.

פערים של 140,000 אירו

בחוזה שנחתם בין ראשון לציון לאוסטרים, נקבע לטענתם, כי הקבוצה תקבל את אחוזיה בתשלומים, כחודש לאחר כל תשלום של הצרפתים לאוסטרים, אך בעוד הפעימה האחרונה של הצרפתים שולמה בסוף חודש ספטמבר 2025, הקבוצה מעיר היין ציפתה לקבל את תשלומה (הלפני אחרון) עד סוף חודש אוקטובר, אך קיימים פערים של 140,000 אירו מהסכום אותו אמורה הקבוצה הייתה לקבל עד כה.

עורך הדין שי טל (מערכת ONE)

למרות ניסיונותיה של ראשון לציון ליצור קשר עם האוסטרים, הדבר לא צלח ומי שנכנס לתמונה הוא היועץ המשפטי החדש של המועדון, עורך הדין שי טל, שליווה משפטית בשנים האחרונות את הפועל עפולה ומ.ס כפר קאסם בליגה הלאומית והוציא את המכתב בימים האחרונים.