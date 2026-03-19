יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:36
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

ראשל"צ לוולפסבורגר: שלמו לנו או שנפנה לפיפ"א

על רקע אחוזים בו מחזיק המועדון מהלאומית על במבה, היועץ המשפטי טל פנה לאוסטרים לגבי תשלום שלא הגיע עד כה ממכירת החלוץ ללוריין, כ-140,000 אירו

מוחמד במבה (שחר גרוס)
מוחמד במבה (שחר גרוס)

בהפועל ראשון לציון מחכים כבר מספר חודשים כדי לקבל את אחד התשלומים מקבוצת וולפסבורגר האוסטרית בעבור מכירתו של חלוץ הקבוצה לשעבר מוחמד במבה ללוריין הצרפתית, אך לטענת אנשי המועדון הדבר לא קורה ול-ONE נודע כי במועדון שלחו בימים האחרונים מכתב התראה לאוסטרים, לפני פנייה לפיפ"א.

הקבוצה מהליגה הלאומית מכרה את החלוץ מחוף השנהב ביולי 2023 לאוסטרים, אז נקבע כי ראשון לציון תהיה זכאית ל-27% ממכירה עתידית. על פי חישוב, הקבוצה מעיר היין הייתה אמורה לקבל סכום של 1,300,000 אירו, כאשר כאמור, האוסטרים מעכבים את תשלום אחת הפעימות.

פערים של 140,000 אירו

בחוזה שנחתם בין ראשון לציון לאוסטרים, נקבע לטענתם, כי הקבוצה תקבל את אחוזיה בתשלומים, כחודש לאחר כל תשלום של הצרפתים לאוסטרים, אך בעוד הפעימה האחרונה של הצרפתים שולמה בסוף חודש ספטמבר 2025, הקבוצה מעיר היין ציפתה לקבל את תשלומה (הלפני אחרון) עד סוף חודש אוקטובר, אך קיימים פערים של 140,000 אירו מהסכום אותו אמורה הקבוצה הייתה לקבל עד כה.

עורך הדין שי טל (מערכת ONE)עורך הדין שי טל (מערכת ONE)

למרות ניסיונותיה של ראשון לציון ליצור קשר עם האוסטרים, הדבר לא צלח ומי שנכנס לתמונה הוא היועץ המשפטי החדש של המועדון, עורך הדין שי טל, שליווה משפטית בשנים האחרונות את הפועל עפולה ומ.ס כפר קאסם בליגה הלאומית והוציא את המכתב בימים האחרונים. 

