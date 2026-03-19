"רפאלוב? בכר לא צריך לקבל המלצה מאף אחד"

הכדורגל הישראלי עוד לא חזר בצל מבצע ‘שאגת הארי’, כאשר כולם מקווים שזה יקרה כבר אחרי פגרת הנבחרות הקרובה. בינתיים, במכבי חיפה עוסקים בנושא חידוש החוזה של ברק בכר, ועל כך עלו לדבר איציק אהרונוביץ וניסן קניאס ב”שיחת היום” בערוץ ONE.

איך אתה רואה את ההודעה של יעקב שחר?

קניאס: “לא היה לי ספק לרגע, מהשנייה שהוא החזיר את ברק בכר, שזו לא תהיה חתונה לחצי עונה. ברק קיבל ירושה קשה ולא בנה את הסגל. ידעתי שהוא יקבל את ההזדמנות. יענקלה מבין שכדי להחזיר את האליפות עונה הבאה, שזו המטרה, בכר צריך להיות המאמן, בטח לא מאמן זר. הוא קיבל החלטה נכונה. גם כשברק הגיע בקדנציה הראשונה הוא ויתר על לא מעט כסף. זה ברור שאם הוא לא יזכה באליפות בעונה הבאה הוא לא ימשיך”.

מי הבכיר? בכר או רפאלוב?

קניאס: “אני מבחינתי, המפקד העליון של הקבוצה הזאת זה ברק בכר. במכבי חיפה עוד לא הגדירו מי הבכיר, המנהל המקצועי או המאמן. לא יודע מי הבכיר. אפשר וצריך לעבוד ביחד, וברור שאם לא תהיה הצלחה זה ייזקף גם לרעתו של רפאלוב. הם יודעים שהם צריכים לעבוד יחד. המועדון מעל הכל, האליפות צריכה לחזור. גם השנה יש את משימת הגביע, מקווה שמכבי חיפה תצליח בה”.

ברק בכר וליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

מה דעתך על יענקלה?

קניאס: “אני שמח מאוד שיענקלה הוא הבעלים של מכבי חיפה. הוא הבעלים הכי גדול בכל הזמנים של מועדון ישראלי. אני בטוח שכשהוא ימכור את הקבוצה זה יהיה רק למישהו שהוא בטוח שהוא מתאים”.

מה אתה חושב על המינוי של בכר?

אהרונוביץ: “כבר לפני חודש אמרתי שהוא בטוח ימונה. זה מינוי מעולה, ברק בכר הוא מאמן הכי טוב בישראל גם היום. יש לו ידע רב, אין סיבה בעולם שלא יצליח, רק שיתנו לו להביא את השחקנים שהוא רוצה”.

הוא מסוגל להביא אליפות?

אהרונוביץ: “אני מסתכל על השנה הזאת. יש סיכוי להביא גביע, שזה בשבילי כמו אליפות, אותו דבר. הוא קידם שחקנים ועשה תוצאות טובות. בוא נראה מה יהיה העונה הזאת”.

יעקב שחר (לילך וויס-רוזנברג)

מה אתם מצפים שבכר יעשה לקראת העונה הבאה?

אהרונוביץ: “אני מתחיל מאחורה. ירמקוב הגיע והוא שוער גדול, אני חושב שהוא לא יישאר עונה הבאה, ישלמו עליו הרבה כסף. אם יביאו 10 ברמה של ירמקוב, עשו את העבודה. אני מקווה שבטאי יישאר”.

קניאס: “שדרוג מערכות, שחקנים איכותיים, הוא צריך סגל ראוי ומתאים, כמו שהיה לו בעבר. אני מצפה לקשר אמצע ברמה גבוהה. צריך להביא קשר 10, חלוץ 9. לא יודע מה יהיה עם ירין לוי, מקווה שיישאר במכבי חיפה. הייתי רוצה לראות את אבו פאני חוזר. אני מצפה לראות חמישה שחקני טופ באמצע, שבכר ישבור את הראש עם מי לשחק מרוב איכות. למכבי חיפה חסר קפטן מובהק, שידחוף את השחקנים, כמו אבו פאני, שצריך לבנות סביבו את הקבוצה”.

מוחמד אבו פאני (שחר גרוס)

מה אתה חושב על זה שיעקב שחר אמר שליאור רפאלוב המליץ להחתים את בכר?

אהרונוביץ: “בכר לא צריך לקבל המלצה מאף אחד”.

קניאס: “בארגון מתוקן, ברור שמנהל מקצועי צריך להמליץ לבעלים, אבל אני אמרתי שבמכבי חיפה יש מחליט אחד, שממזמן החליט, וזה יענקלה שחר. אני מאחל לליאור שעוד כמה שנים יהיה אפשר להזכיר אותו ואת ברק בכר באותה נשימה מבחינה מקצועית. טוב לרפאלוב שהוא בחר את בכר”.