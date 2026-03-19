כאוס במיאמי: כל המשחקים בוטלו עקב גשם

מזג האוויר הסוער בפלורידה ממשיך לתת את אותותיו על טורניר המאסטרס במיאמי. לאחר דחיות חוזרות ונשנות לאורך כל יום רביעי, מארגני הטורניר נאלצו לקבל החלטה דרמטית והודיעו על ביטול כל 37 המשחקים שתוכננו להיערך ביום המשחקים. הגשם הכבד והבלתי פוסק לא הותיר ברירה, והוביל לכאוס מוחלט בלוח הזמנים של התחרות היוקרתית, שמתקשה להיכנס לקצב.

היום החל עם תקוות להוציא לדרך את משחקי הסיבוב הראשון בגברים והסיבוב השני בנשים, אך הממטרים העזים מנעו מהשחקנים לעלות למגרשים. תחילה, המארגנים דחו את שעות הפתיחה פעם אחר פעם וקיוו לקיים לפחות חלק מהמשחקים, ולאחר מכן ביטלו את משחקי סבב היום לחלוטין. לקראת השעה 19:00 שעון מקומי, פורסמה ההודעה הרשמית והסופית: גם סבב הלילה, שאמור היה לכלול את משחקה של ונוס וויליאמס מול פרנצ'סקה ג'ונס ואת המפגש המסקרן בין מתאו ברטיני לאלכסנדר מולר, בוטל. האוהדים המאוכזבים שרכשו כרטיסים וחיכו שעות ארוכות ביציעים הרטובים, קיבלו הודעה כי יוכלו להמיר את הכרטיסים לטורניר שייערך בשנת 2026, בכפוף לזמינות.

מעבר לבעיות מזג האוויר, טורניר מיאמי מתמודד עם קשיים נוספים הקשורים לתשתיות. המגרש המרכזי, הממוקם בתוך אצטדיון ההארד רוק ומכיל כ-14,000 מקומות, הושבת עוד בטרם החל הגשם ביום רביעי. הצטברות מים בימים שקדמו לתחרות דרשה עבודות הכנה נוספות כדי להכשירו למשחק. יאניק סינר, שהתאמן על המגרש המרכזי, שיתף בתחושותיו ואמר כי נזהר בתנועותיו ולא זז יותר מדי כדי לבחון את המשטח שספג כמויות אדירות של מים.

בגזרת השחקנים, הטורניר ספג מכה נוספת עם פרישתו של לורנצו מוסטי. האיטלקי, שדורג רביעי בתחרות, עדיין מנסה להתאושש מפציעה שספג באליפות אוסטרליה הפתוחה, שם נאלץ לפרוש במהלך משחק מול נובאק ג'וקוביץ' כשהוא מוביל בשתי מערכות. מוסטי הודיע כי לא ייקח חלק בתחרות במיאמי עקב פציעה בזרוע. בראיון לפני הפרישה הוא הודה כי תהליך ההחלמה היה ארוך ולא פשוט, וכי התקשה למצוא את הקצב הנכון בטורניר אינדיאן וולס האחרון, בו הפסיד במשחקו הראשון לפביאן מרוז'אן. פרישתו מצטרפת לגל של כ-20 שחקנים ושחקניות שביטלו את השתתפותם עוד לפני תחילת הטורניר, ביניהם נובאק ג'וקוביץ' ואמה רדוקאנו. במקביל, מחוץ למגרש נרשמה מתיחות כאשר ארינה סבלנקה איימה להחרים אירועים עתידיים בעקבות התבטאויות של מנהל טורניר כלשהו, אותן הגדירה כמגוחכות.

ג'יימי מארי, שחקן הזוגות לשעבר ומנהל טורניר קווינס, ששימש כפרשן ביום רביעי, הסביר את גודל האתגר הלוגיסטי שניצב כעת בפני המארגנים והסביר כי הכל תלוי בכמה מגרשים הם יוכלו להכשיר למשחק ביום חמישי. לדבריו, הם צריכים לוודא שמערכות השיפוט האלקטרוניות עובדות בכל מגרש, מה שיוביל לעומס אדיר של משחקים.

כעת, המארגנים אכן מתכוננים ליום מרתון של טניס, עם כ-50 משחקים ששובצו בניסיון להדביק את הפער שנוצר בלוח הזמנים. בין השמות הגדולים שאמורים לעלות לשחק אפשר למצוא את המדורגת ראשונה בעולם איגה שביונטק, ונוס וויליאמס, סטפנוס ציציפס, והכישרון הברזילאי העולה ז'ואאו פונסקה. מנהל הטורניר, שחקן העבר ג'יימס בלייק, כבר הבטיח כי פונסקה ישחק במגרש המרכזי כדי לאפשר לאלפי האוהדים הברזילאים במיאמי לצפות בו, לאחר שלמד לקח מהשיבוץ הבעייתי של השחקן הצעיר בשנה שעברה, שגרם לתסכול רב בקרב הקהל. גם שחקניות כמו סלואן סטיבנס וג'ניפר בריידי יקוו סוף סוף לעלות למגרש, בתקווה שהשמיים בפלורידה יתבהרו ויאפשרו לטורניר לצאת לדרך אמיתית.