5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ליאור רפאלוב ימונה למנהל המקצועי במכבי חיפה

במסגרת מכתבו לאוהדים, אישר יעקב שחר שקשר העבר שיסיים בחודש יוני את הכשרתו ימונה לתפקיד במועדון מהכרמל: "עוקב מקרוב אחרי החיבור שלו עם בכר"

ליאור רפאלוב ויעקב שחר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
בהמשך למכתבו של יעקב שחר לאוהדי מכבי חיפה, אחד העדכונים המרכזיים שבלטו הוא מינויו הצפוי של ליאור רפאלוב לתפקיד המנהל המקצועי של המועדון.

רפאלוב, שכיהן עד כה כראש מערך הסקאוט, צפוי להיכנס באופן רשמי לתפקיד החדש לאחר שיסיים את הכשרתו בתחום הניהול המקצועי במסגרת ההתאחדות הבלגית.

“עוקב מקרוב אחרי החיבור שנוצר בין ליאור לבכר”

במועדון רואים במהלך הזה חלק מהמשך בניית המערכת המקצועית, כאשר רפאלוב כבר מעורב בתהליכים ונמצא בקשר עבודה חיובי עם ברק בכר והצוות.

ההחלטה למנותו מגיעה גם על רקע ההמלצה להמשיך עם בכר כמאמן, כאשר במכבי חיפה מאמינים שהשילוב בין השניים יוכל להוביל את הקבוצה קדימה בעונות הקרובות.

שחר כתב בנושא: “ליאור רפאלוב מסיים בחודש יוני הקרוב את הכשרתו בתחום הניהול המקצועי במועדון כדורגל, במסגרת ההכשרה שעורכת ההתאחדות הבלגית והוא ימונה למנהל המקצועי של המועדון. אני עוקב מקרוב אחרי החיבור המקצועי והחיובי, שנוצר בין ליאור רפאלוב וברק בכר”. 

