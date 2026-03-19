ליאור רפאלוב ימונה למנהל המקצועי במכבי חיפה

בהמשך למכתבו של יעקב שחר לאוהדי מכבי חיפה, אחד העדכונים המרכזיים שבלטו הוא מינויו הצפוי של ליאור רפאלוב לתפקיד המנהל המקצועי של המועדון.

רפאלוב, שכיהן עד כה כראש מערך הסקאוט, צפוי להיכנס באופן רשמי לתפקיד החדש לאחר שיסיים את הכשרתו בתחום הניהול המקצועי במסגרת ההתאחדות הבלגית.

במועדון רואים במהלך הזה חלק מהמשך בניית המערכת המקצועית, כאשר רפאלוב כבר מעורב בתהליכים ונמצא בקשר עבודה חיובי עם ברק בכר והצוות.

ההחלטה למנותו מגיעה גם על רקע ההמלצה להמשיך עם בכר כמאמן, כאשר במכבי חיפה מאמינים שהשילוב בין השניים יוכל להוביל את הקבוצה קדימה בעונות הקרובות.

שחר כתב בנושא: “ליאור רפאלוב מסיים בחודש יוני הקרוב את הכשרתו בתחום הניהול המקצועי במועדון כדורגל, במסגרת ההכשרה שעורכת ההתאחדות הבלגית והוא ימונה למנהל המקצועי של המועדון. אני עוקב מקרוב אחרי החיבור המקצועי והחיובי, שנוצר בין ליאור רפאלוב וברק בכר”.