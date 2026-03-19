"קיבלתי את המלצת רפאלוב להחתים את בכר"

יעקב שחר פנה במכתב לאוהדי מכבי חיפה על רקע התקופה המאתגרת שעוברת על המדינה, ושיתף במספר עדכונים מרכזיים בנוגע למועדון. הבעלים הדגיש את הקשר החזק עם הקהל ואת תוצאות סקר האוהדים האחרון, שהבליט את האהבה והמחויבות למועדון, לצד רצון לשקיפות גדולה יותר. בנוסף, שחר התייחס למהלכים מקצועיים וניהוליים, בהם מינויו הצפוי של ליאור רפאלוב למנהל מקצועי והמשך דרכו של ברק בכר כמאמן, כפי שפורסם ב-ONE. בכר חתם לעונה אחת במועדון.

שחר כתב: “אוהדות ואוהדים יקרים, ימים מאתגרים עוברים על כולנו, וחשוב שנעבור אותם בשלום. אני משתף אתכם במספר נושאים: לאחרונה ביצענו סקר אוהדים. קיבלנו עשרות אלפי תשובות מעניינות, מהן בולטות ההזדהות והאהבה הרבה שלכם למועדון. אני מרגיש בדיוק כמוכם כבר יותר מארבעה עשורים. עוד עולה מהסקר שהייתם רוצים להיות נגישים יותר לנעשה במועדון ולא בהכרח דרך אמצעי התקשורת למיניהם, אנו לוקחים לתשומת ליבנו ונפעל כדי לשפר זאת כבר בעתיד הקרוב”.

שחר הוסיף: “בשנה האחרונה קיימנו הליך עם קבוצת משקיעים מארה"ב שגילו עניין להשתלב במועדון שלנו. למרות שהיינו קרובים מאוד בפן הכלכלי, בסופו של דבר העסקה לא יצאה אל הפועל. כפי שהצהרתי בעבר, נשמח לצרף לבעלות גורם רציני שיתאים ל-DNA של מכבי חיפה ושיעזור למועדון לעשות קפיצת מדרגה נוספת”.

יעקב שחר מדבר בטקס לברק בכר (עמרי שטיין)

רפאלוב ימונה למנהל מקצועי, בכר ימשיך

“ליאור רפאלוב, מסיים בחודש יוני הקרוב את הכשרתו בתחום הניהול המקצועי במועדון כדורגל, במסגרת ההכשרה שעורכת ההתאחדות הבלגית והוא ימונה למנהל המקצועי של המועדון. אני עוקב מקרוב אחרי החיבור המקצועי והחיובי, שנוצר בין ליאור רפאלוב וברק בכר”, כתב שחר. “בימים האחרונים קיבלנו במועדון את המלצתו של ליאור להמשיך ולעבוד ביחד עם ברק והצוות המקצועי. בהתאם לכך, סיכמנו עם ברק בכר על המשך כהונתו כמאמן הראשי של הקבוצה הבוגרת גם לעונה הבאה”.

על מחלקת הנוער הוסיף: “מחלקת הנוער מביאה למועדון כבוד רב. אנו משקיעים בה משאבים רבים וגאים בקבוצת הנוער שלנו שסיימה קמפיין אירופי נפלא בליגת האלופות. אישית, אני שמח במיוחד על ההשתלבות המוצלחת של שחקני הנוער בבוגרים. לקראת עונת המשחקים הבאה יחולו מספר שינויים במחלקת הנוער והודעה מפורטת על כך תימסר בהתאם”.

שחר הסביר לגבי מוזיאון הקבוצה: “מוזיאון מכבי חיפה, הקמנו מוזיאון ייחודי ומרגש אשר מספר את סיפור מכבי חיפה מיום הקמתה בשנת 1913. רבים מכם ביקרו במוזיאון ובסקר שהפצנו קיבלנו מכם מחמאות רבות. גם אורחים מתחום הכדורגל בחו"ל ביקרו במוזיאון ונתנו תשבחות על הרמה המקצועית שלו. בצמוד למוזיאון הקמנו חלל הנצחה ל-115 אוהדות ואוהדים שנרצחו בשבעה באוקטובר 2023 ושנפלו במלחמה, אנחנו לא שוכחים אותם. יהי זכרם ברוך”.

מוזיאון מכבי חיפה (מיכה בריקמן)

הבעלים סיכם: “כפי שאתם רואים, העשייה מרובה. לשמחתי התברכנו בצוות נפלא בראשות המנכ"ל איציק עובדיה, כולם עושים לילות כימים בתפקידם על מנת להצעיד את המועדון שלנו להישגים. אני מקבל שבחים רבים מגורמים שונים הנמצאים עמנו בקשר על השירות והעשייה שלנו וזה בהחלט מאוד מחמיא. לצערי הודעתי זאת מובאת אליכם בתקופת מלחמה, בזמן שהמשק נמצא תחת הנחיות מגבילות האוסרות קיום אירועי ספורט, לרבות משחקי כדורגל”.

“ברצוני לחזק את החיילות והחיילים האמיצים שלנו ומייחל שנחזור כולנו במהרה למגרשים. אני גאה בכם אוהדינו הרבים ומודה לכם על התמיכה במועדון, זה נותן לכולנו את הכוח להמשיך הלאה תוך שמירה על הערכים שלנו, על הפעילות הקהילתית הענפה שלנו והשאיפה להצלחות במגרש ומחוצה לו. לסיום, ברצוני לאחל לכולנו חג חירות שקט ובטוח”.