5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מתקרבים לחזרה: ליגת העל תחודש ב-4 באפריל?

ארז כלפון יכנס ישיבת דירקטוריון כדי לקדם את המהלך, היעד שנקבע לחזרה לפעילות: 4.4. המנהלת תעביר הנחיות לקבוצות, עדיין נותרו סוגיות מול פקע"ר

איתן אזולאי מול לוקאס ונטורה (מרטין גוטדאמק)
במנהלת ליגת העל בכדורגל פועלים לקראת חידוש המשחקים כבר ב-4 באפריל, כאשר יו"ר המנהלת, ארז כלפון, מכנס ישיבת דירקטוריון במטרה לקדם את המהלך.

היעד שנקבע הוא חזרה לפעילות ב-4.4, כאשר במנהלת מתכוונים להעביר לקבוצות את כלל הנחיות הביטחון והנהלים הנדרשים לקראת החזרה לשגרה.

עדיין נותרו סוגיות לסגור מול פקע"ר

בשלב זה עדיין נותרו מספר סוגיות מול פיקוד העורף שדורשות סגירה, אך במנהלת נערכים באופן מלא לחידוש המשחקים.

בסוף השבוע הקרוב, מנהלת הליגות צריכה לקבל פתרונות מפיקוד העורף כדי להוציא את חזרת המשחקים לפועל. ככל הנראה תהיה הגבלה של 150 אנשי צוות הנהלה, אנשי קבוצה, שחקנים ובעלי תפקידים בלבד באצטדיונים.

תחילה חשבו שתותר כניסה לכ-200 בעלי תפקידים, שחקנים וצוות הנהלה, אבל המספר כעת יורד, כאשר קהל בשלב ראשוני לא יוכל כלל להיכנס למשחקים.

המטרה היא להשלים את ההיערכות בהקדם, כדי לאפשר את המשך העונה בצורה מסודרת ובטוחה.

