"המטרה לשחק בבית, נערכים לאפשרות נוספת"

ליגת ווינר סל ממשיכה לפעול באופן אינטנסיבי על מנת להבטיח את חידוש עונת המשחקים והשלמתה על הפרקט, וזאת לצד בחינת כלל החלופות האפשריות נוכח המצב הביטחוני. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, במנהלת הודיעו על המתווה שבו הליגה צפויה לחזור.

“בהמשך לפגישה שנערכה עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, המטרה המרכזית והברורה היא חזרה לשחק בישראל, מול הקהל ובאולמות הביתיים של הקבוצות. יחד עם זאת, מתוך אחריות להמשך קיום העונה וסיומה הספורטיבי, נבחנות במקביל אפשרויות נוספות - ובהן קיום יתרת העונה במתכונת “בועה” מחוץ לישראל, במידה ולא יתאפשר חידוש המשחקים בארץ בזמן הקרוב”, נמסר ממנהלת הליגה.

מדובר בתכנית מגירה בלבד, בבחינת ״היערכות לכל תרחיש אפשרי״, ואינה מחליפה את המאמצים הנרחבים המושקעים בימים אלו כדי לאפשר את חזרת המשחקים לישראל בהקדם. ככל שהתנאים יאפשרו זאת, הליגה תפעל לשוב ולשחק בארץ באופן מיידי.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

“המטרה לשחק בבית, אבל נערכים לאפשרויות נוספות”

במסגרת ההיערכות, נבחנות מספר חלופות לקיום הבועה באירופה, כאשר יעד החזרה לפעילות, בכל מתכונת שתיבחר, במהלך חודש אפריל. במנהלת דובר על התאריכים 15-20 באפריל כאפשריים לחזרת המשחקים.

יו״ר ליגת ווינר סל, ארי שטינברג, אמר: ״המטרה שלנו ברורה - לשחק בבית, מול הקהל שלנו, ולסיים את העונה בצורה הספורטיבית ביותר בישראל. אנחנו פועלים לילות כימים יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי לאפשר את זה. יחד עם זאת, מתוך אחריות לליגה, לקבוצות ולאוהדים, אנחנו נערכים גם לאפשרויות נוספות. אם לא תהיה ברירה, נצא למתכונת של בועה. וגם אז, נתחיל מתוך כוונה ברורה לחזור לישראל מיד כשהתנאים יאפשרו זאת. אני רוצה להודות לשר מיקי זוהר על ההירתמות למען הספורט בישראל״.