361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"המטרה לשחק בבית, נערכים לאפשרות נוספת"

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: במנהלת הליגה הסבירו את מתווה חזרת המשחקים. שטינברג: "פועלים לילות כימים, אם לא תהיה ברירה, נצא למתכונת של בועה"

תמיר בלאט מול וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)
ליגת ווינר סל ממשיכה לפעול באופן אינטנסיבי על מנת להבטיח את חידוש עונת המשחקים והשלמתה על הפרקט, וזאת לצד בחינת כלל החלופות האפשריות נוכח המצב הביטחוני. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, במנהלת הודיעו על המתווה שבו הליגה צפויה לחזור.

“בהמשך לפגישה שנערכה עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, המטרה המרכזית והברורה היא חזרה לשחק בישראל, מול הקהל ובאולמות הביתיים של הקבוצות. יחד עם זאת, מתוך אחריות להמשך קיום העונה וסיומה הספורטיבי, נבחנות במקביל אפשרויות נוספות - ובהן קיום יתרת העונה במתכונת “בועה” מחוץ לישראל, במידה ולא יתאפשר חידוש המשחקים בארץ בזמן הקרוב”, נמסר ממנהלת הליגה.

מדובר בתכנית מגירה בלבד, בבחינת ״היערכות לכל תרחיש אפשרי״, ואינה מחליפה את המאמצים הנרחבים המושקעים בימים אלו כדי לאפשר את חזרת המשחקים לישראל בהקדם. ככל שהתנאים יאפשרו זאת, הליגה תפעל לשוב ולשחק בארץ באופן מיידי.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

"המטרה לשחק בבית, אבל נערכים לאפשרויות נוספות"

במסגרת ההיערכות, נבחנות מספר חלופות לקיום הבועה באירופה, כאשר יעד החזרה לפעילות, בכל מתכונת שתיבחר, במהלך חודש אפריל. במנהלת דובר על התאריכים 15-20 באפריל כאפשריים לחזרת המשחקים.

יו״ר ליגת ווינר סל, ארי שטינברג, אמר: ״המטרה שלנו ברורה - לשחק בבית, מול הקהל שלנו, ולסיים את העונה בצורה הספורטיבית ביותר בישראל. אנחנו פועלים לילות כימים יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי לאפשר את זה. יחד עם זאת, מתוך אחריות לליגה, לקבוצות ולאוהדים, אנחנו נערכים גם לאפשרויות נוספות. אם לא תהיה ברירה, נצא למתכונת של בועה. וגם אז, נתחיל מתוך כוונה ברורה לחזור לישראל מיד כשהתנאים יאפשרו זאת. אני רוצה להודות לשר מיקי זוהר על ההירתמות למען הספורט בישראל״.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
