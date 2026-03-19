יום שבת, 21.03.2026 שעה 22:25
הליגה האירופית 25-26
276-1710אסטון וילה1
2619-2514גנק2
2511-2112בולוניה3
238-1710פורטו4
2313-2112סלטה ויגו5
228-1910ליון6
2210-2010מיטיולן7
2117-1712פרנצווארוש8
2117-1714פנאתינייקוס9
2011-2112נוטינגהאם פורסט10
208-1710בטיס11
206-1510פרייבורג12
207-1510בראגה13
1815-2012שטוטגרט14
1711-1710רומא15
178-810הכוכב האדום16
166-1110ויקטוריה פלזן17
1621-1912לודוגורץ18
1513-1412ליל19
1511-1210פנרבחצ'ה20
1518-1410יאנג בויז21
1419-1510סלטיק22
1217-1810פאוק סלוניקי23
1118-1410סטיאווה בוקרשט24
1122-1610דינמו זאגרב25
913-910בראן26
711-58שטורם גראץ27
714-68גו אהד איגלס28
615-118פיינורד29
613-98פ.צ. באזל30
615-108רד בול זלצבורג31
414-58גלאזגו ריינג'רס32
35-32שקנדיה33
36-32לך פוזנאן34
315-78ניס35
12-12סמסונספור36
15-22אברדין37
115-58אוטרכט38
115-48מאלמו39
122-28מכבי ת"א40
04-22סלובן ברטיסלבה41

בולוניה הדיחה את רומא בתום הארכה, וילה עלתה

בדרבי איטלקי מטורף, האורחת ניצחה 3:4 בתום 120 דקות אחרי משחק משוגע ועלתה לרבע גמר האירופית. גם אסטון וילה, פורטו ובטיס ניצחו ועלו לשלב הבא

|
פדריקו ברנרדסקי חוגג (רויטרס)
פדריקו ברנרדסקי חוגג (רויטרס)

אחרי שקיבלנו סופית את תמונת רבע הגמר בליגת האלופות, גם באחות הקטנה רוצים לסיים את שלב שמינית הגמר והגומלין התרחש הערב (חמישי). רומא הודחה אחרי שהפסידה 4:3 לבולוניה בתום 120 דקות נהדרות של כדורגל. מעבר לכך, אסטון וילה גברה 0:2 על ליל והעפילה לשלב הבא. ריאל בטיס חגגה עם 0:4 גדול על פנאתינייקוס ועלתה, כשגם פורטו ברבע אחרי שניצחה 0:2 את שטוטגרט.

רומא – בולוניה 4:3 (5:4)

בדרבי האיטלקי הלוהט, קיבלנו את המשחק הגדול של הערב. אחרי תיקו במשחק הקודם, היה נראה שהכל פתוח. ג׳ונתן רואו כבש שער ענק בדקה ה-22 והעניק יתרון לאורחת. איוון אנדיקה איזן 10 דקות לאחר מכן, אך רגע לפני הירידה להפסקה ברנרדסקי כבש בפנדל והחזיר את היתרון לבולוניה.

סנטיאגו קסטרו כבש בדקה ה-58 ונראה היה שבולוניה בדרך לשלב הבא. אלא שעשר דקות חלפו ודונייל מאלן צימק ל-3:2 אחרי פנדל מדויק. בדקה ה-80 פלגריני איזן ל-3:3 מטורף והמשחק הלך להארכה. בדקה ה-111, ניקולו קמביגי כבש וחתם את הסיפור. רומא הודחה, בולוניה עלתה לשלב הבא.

דקה 22, שער! בולוניה עלתה ל-0:1: סנטיאגו קסטרו בפעולה אישית אדירה היטל בשלושה שחקנים ומסר לג׳ונתן רואו שבנגיעה מזווית אלכסונית שלח פצצה לרשת.

דקה 32, שער! רומא איזנה ל-1:1: כדור קרן שהוגבה לרבחה הגיע לראשו של איוון אנדיקה שנגח לרשת.

דקה 45+2, שער! בולוניה עלתה ל-1:2: פדריקו ברנרדסקי ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים ודייק פנימה.

דקה 58, שער! בולוניה עלתה ל-1:3: ג׳ונתן רואו הוסיף בישול לסנטיאגו קאסטרו שכבש את השלישי של האורחים.  

דקה 69, שער! רומא צימקה ל-3:2: דונייל מאלן דייק מהנקודה הלבנה לרשת והחזיר את המארחת למשחק.

דקה 80, שער! רומא איזנה ל-3:3: פלגריני קיבל כדור על סף הרחבה, עצר ושלח בעיטה חדה ומדויקת לפינה ולרשת.

דקה 111, שער! בולוניה עלתה ל-3:4: חילופי מסירות נהדרים בין דאלינגה וקמביגי הסתיימו אצל האחרון שמול השוער בעט לקורה ולרשת.

אסטון וילה – ליל 0:2 (0:3)

אחרי שניצחה 0:1 במשחק הראשון, החבורה של אונאי אמרי, שנמצאת בתקופה לא טובה, הצליחה לשים הכל מאחור וגברה 0:2 בדרך לשלב הבא. ג׳ון מקגין כבש בדקה ה-54, ליאון ביילי הכפיל בדקה ה-85 וחתם את תוצאת הסיום. 

דקה 54, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: אמיליאנו מרטינז שלח כדור ארוך מרחבה לרחבה, סאנצ׳ו השתלט, חתך טוב למרכז והוציא רוחב למקגיל שמקרוב גלגל לרשת.

דקה 85, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:2: אולי ווטקינס בישל לליאון ביילי שכבש וחתם את הסיפור.

ריאל בטיס – פנאתינייקוס 0:4 (1:4)

אחרי שהופתעו במשחק הראשון ונכנעו 1:0 ליוונים, הספרדים התאוששו בענק וחגגו 0:4 גדול בדרך לשלב הבא. רויבאל כבש ראשון בדקה השמינית, סופיאן אמרבאט הכפיל רגע לפני הירידה להפסקה בשער מטורף. חואן הרננדז ואנתוני הוסיפו בחגיגה של המארחת.

דקה 8, שער! בטיס עלתה ל-0:1: חואן הרננדז שלח כדור שנעצר במשקוף, רויבאל עט על הריבאונד וכבש מקרוב.

דקה 45+1, שער! בטיס עלתה ל-0:2: סופיאן אמרבאט שלח פצצה מכ-30 מטרים ומצא את הרשת באחד השערים הגדולים של העונה.

דקה 53, שער! בטיס עלתה ל-0:3: חואן הרננדז מצא את הרשת והצטרף גם הוא לחגיגה של הספרדים.

דקה 66, שער! בטיס עלתה ל-0:4: עבדה הוציא רוחב שהגיע לאנתוני, האחרון גלגל מקרוב פנימה.

פורטו – שטוטגרט 0:2 (1:4)

הפורטוגלים, שהגיעו עם מקדמה בדמות 1:2 מהמשחק הקודם, השלימו את המשימה ועלו לשלב הבא אחרי 0:2 ביתי. וויליאם גומס כבש ראשון בדקה ה-21, ויקטור פרוהולדט הכפיל וחתם את תוצאת המשחק.

דקה 21, שער! פורטו עלתה ל-0:1: הגנת שטוטגרט הסתבכה עם התקפה מתפרצת של פורטו והכדור הגיע אל וויליאם גומס שכבש מקרוב.

דקה 72, שער! פורטו עלתה ל-0:2: ויקטור פרוהולדט כבש, הפורטוגלים התקרבו לשלב הבא.

דקה 77 – ניקולאס נארטי ספג כרטיס צהוב שני והורחק במדי שטוטגרט. 

