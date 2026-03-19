בולוניה הדיחה את רומא בתום הארכה, וילה עלתה

אחרי שקיבלנו סופית את תמונת רבע הגמר בליגת האלופות, גם באחות הקטנה רוצים לסיים את שלב שמינית הגמר והגומלין התרחש הערב (חמישי). רומא הודחה אחרי שהפסידה 4:3 לבולוניה בתום 120 דקות נהדרות של כדורגל. מעבר לכך, אסטון וילה גברה 0:2 על ליל והעפילה לשלב הבא. ריאל בטיס חגגה עם 0:4 גדול על פנאתינייקוס ועלתה, כשגם פורטו ברבע אחרי שניצחה 0:2 את שטוטגרט.
רומא – בולוניה 4:3 (5:4)
בדרבי האיטלקי הלוהט, קיבלנו את המשחק הגדול של הערב. אחרי תיקו במשחק הקודם, היה נראה שהכל פתוח. ג׳ונתן רואו כבש שער ענק בדקה ה-22 והעניק יתרון לאורחת. איוון אנדיקה איזן 10 דקות לאחר מכן, אך רגע לפני הירידה להפסקה ברנרדסקי כבש בפנדל והחזיר את היתרון לבולוניה.
סנטיאגו קסטרו כבש בדקה ה-58 ונראה היה שבולוניה בדרך לשלב הבא. אלא שעשר דקות חלפו ודונייל מאלן צימק ל-3:2 אחרי פנדל מדויק. בדקה ה-80 פלגריני איזן ל-3:3 מטורף והמשחק הלך להארכה. בדקה ה-111, ניקולו קמביגי כבש וחתם את הסיפור. רומא הודחה, בולוניה עלתה לשלב הבא.
דקה 22, שער! בולוניה עלתה ל-0:1: סנטיאגו קסטרו בפעולה אישית אדירה היטל בשלושה שחקנים ומסר לג׳ונתן רואו שבנגיעה מזווית אלכסונית שלח פצצה לרשת.
דקה 32, שער! רומא איזנה ל-1:1: כדור קרן שהוגבה לרבחה הגיע לראשו של איוון אנדיקה שנגח לרשת.
דקה 45+2, שער! בולוניה עלתה ל-1:2: פדריקו ברנרדסקי ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים ודייק פנימה.
דקה 58, שער! בולוניה עלתה ל-1:3: ג׳ונתן רואו הוסיף בישול לסנטיאגו קאסטרו שכבש את השלישי של האורחים.
דקה 69, שער! רומא צימקה ל-3:2: דונייל מאלן דייק מהנקודה הלבנה לרשת והחזיר את המארחת למשחק.
דקה 80, שער! רומא איזנה ל-3:3: פלגריני קיבל כדור על סף הרחבה, עצר ושלח בעיטה חדה ומדויקת לפינה ולרשת.
דקה 111, שער! בולוניה עלתה ל-3:4: חילופי מסירות נהדרים בין דאלינגה וקמביגי הסתיימו אצל האחרון שמול השוער בעט לקורה ולרשת.
אסטון וילה – ליל 0:2 (0:3)
אחרי שניצחה 0:1 במשחק הראשון, החבורה של אונאי אמרי, שנמצאת בתקופה לא טובה, הצליחה לשים הכל מאחור וגברה 0:2 בדרך לשלב הבא. ג׳ון מקגין כבש בדקה ה-54, ליאון ביילי הכפיל בדקה ה-85 וחתם את תוצאת הסיום.
דקה 54, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: אמיליאנו מרטינז שלח כדור ארוך מרחבה לרחבה, סאנצ׳ו השתלט, חתך טוב למרכז והוציא רוחב למקגיל שמקרוב גלגל לרשת.
דקה 85, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:2: אולי ווטקינס בישל לליאון ביילי שכבש וחתם את הסיפור.
ריאל בטיס – פנאתינייקוס 0:4 (1:4)
אחרי שהופתעו במשחק הראשון ונכנעו 1:0 ליוונים, הספרדים התאוששו בענק וחגגו 0:4 גדול בדרך לשלב הבא. רויבאל כבש ראשון בדקה השמינית, סופיאן אמרבאט הכפיל רגע לפני הירידה להפסקה בשער מטורף. חואן הרננדז ואנתוני הוסיפו בחגיגה של המארחת.
דקה 8, שער! בטיס עלתה ל-0:1: חואן הרננדז שלח כדור שנעצר במשקוף, רויבאל עט על הריבאונד וכבש מקרוב.
דקה 45+1, שער! בטיס עלתה ל-0:2: סופיאן אמרבאט שלח פצצה מכ-30 מטרים ומצא את הרשת באחד השערים הגדולים של העונה.
דקה 53, שער! בטיס עלתה ל-0:3: חואן הרננדז מצא את הרשת והצטרף גם הוא לחגיגה של הספרדים.
דקה 66, שער! בטיס עלתה ל-0:4: עבדה הוציא רוחב שהגיע לאנתוני, האחרון גלגל מקרוב פנימה.
פורטו – שטוטגרט 0:2 (1:4)
הפורטוגלים, שהגיעו עם מקדמה בדמות 1:2 מהמשחק הקודם, השלימו את המשימה ועלו לשלב הבא אחרי 0:2 ביתי. וויליאם גומס כבש ראשון בדקה ה-21, ויקטור פרוהולדט הכפיל וחתם את תוצאת המשחק.
דקה 21, שער! פורטו עלתה ל-0:1: הגנת שטוטגרט הסתבכה עם התקפה מתפרצת של פורטו והכדור הגיע אל וויליאם גומס שכבש מקרוב.
דקה 72, שער! פורטו עלתה ל-0:2: ויקטור פרוהולדט כבש, הפורטוגלים התקרבו לשלב הבא.
דקה 77 – ניקולאס נארטי ספג כרטיס צהוב שני והורחק במדי שטוטגרט.