לאחר פרסום סגל נבחרת ישראל של רן בן שמעון לקראת המשחק מול גיאורגיה בפגרה הקרובה, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, דיבר היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE לקראת המשחק וכמובן על המצב של הנבחרת ושלל נושאים נוספים.

מה דעתך על המשחק?

”אני לא רוצה להיות פסימי מדי, עכשיו ארבע נבחרות אמורות לצאת מהמדינה. מה שנחת אתמול בשדה התעופה סיבך את המצב. בכל דקה הכל יכול להשתנות, וכנראה לא לטובה. כבר שנתיים וחצי הישג הכי גדול שלנו זה שלא ויתרנו על אף טורניר, גם כדי לא לתת נימוק לאף נבחרת שיחליטו אולי להוציא אותנו מאירופה. צריך לתת שאפו ענק למדינה ולמי שמאבטח אותנו. ביום שבו הייתה ההגרלה בנבחרת הנשים, הנבחרות שהוגרלו דקה אחרי אמרו שהן לא מארחות אותנו, וזה היה לפני המבצע הנוכחי. הנכונות של נבחרות לארח אותנו היא לא גבוהה. עוד לא דיברנו על חלון הנבחרות של יוני גם. החלק המדכא הוא שאלמלא המבצע הזה, זה היה יכול להיות התזמון לפעול להחזרת המשחקים לארץ”.

מה המשמעות של לא לסיים את הליגה?

”אנחנו נסיים את הליגה. זאת לא אופציה. יש בזה גם היגיון, בליגה הלאומית המספרים מצומצמים. ליגת העל זה סרט קצת יותר מורכב. יעשו כאן כל מה שאפשר כדי לסיים ליגה על כר הדשא. יש המון הסכמים שצריך לעמוד בהם, גביע המדינה כרגע לא יהיה עם קהל. יש קבוצות שחיות מהכסף הזה”.

שלומי ברזל (איציק בלניצקי)

איך האצטדיון באילת?

”בהתחלה חשבו שנרד לשם, גם חשבו שירושלים פעם מוגנת. אנחנו נצטרך למצוא 2-3 מגרשים. עושים הכל שזה יגיע לסיומו על כר הדשא”.

אז צריך להגיד תודה על גיאורגיה ולעשות וי?

”רן תחרותי, הוא לא עושה וי. יגדילו כנראה את מספר החילופים, 12 מתוך 23 מהסגל הם לגיונרים, השחקנים מהקבוצות הישראליות לא יוכלו לשחק 90 דקות, זה ברור לרן”.

יש עוד משהו סביב הנבחרת?

”נעשה שני אימונים כאן, אמורים להמריא בשלישי. הכל אמור להיות רגיל ובסדר. גיאורגיה היא נבחרת בסדר גודל שרן רצה לפגוש, רצינו לשחק מול נבחרת איכותית. יש להם שחקנים נהדרים”.

יש חדש עם טבריה?

”לא השתנתה ההחלטה שלנו לא לדבר בעניין”.

רן בן שמעון (שחר גרוס)

נמני: מגיע לשינו זוארץ קרדיט גדול על קיום המשחק

גם כוכב העבר של הנבחרת, אבי נמני, דיבר ב”שיחת היום” של ONE לקראת המשחק מול גיאורגיה.

מה דעתך על הסגל?

”אני חושב שכרגע לא צריך להיכנס יותר מדי לכל נושא הנבחרת, זה בסך הכל משחק אימון שאפשר לבדוק בו שחקנים. אני פחות רוצה להתייחס כרגע לזימונים כאלה ואחרים, כי תמיד יהיו ויכוחים”.

מישהו חסר לך?

”עצם קיום המשחק הוא לדעתי הישג. על זה ששינו זוארץ הצליח בתקופה כזאת לקיים משחק, מגיע לו קרדיט גדול. הוא עשה מאמצים גדולים”.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

מנהלת הליגות מנסה לחזור לשחק. מה דעתך?

”אני בעד, זה צעד מבורך, גם אם זה בלי קהל הליגה צריכה להסתיים”.

איך רן בן שמעון שומר על כך שהשחקנים לא יחזרו פצועים?

”צריך לחלק את הדקות בצורה נכונה. זה משחק ידידות נוח, גם היריבה מביאה הרבה שחקנים צעירים. התוצאה פחות חשובה”.