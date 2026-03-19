יום חמישי, 19.03.2026 שעה 12:35
גדנ"ע ת"א תשלם למאיר יוסף למעלה מ-50 ש"ח

הבוררת קיבלה את עמדת התובע וקבעה כי המועדון הפר באופן מהותי את זכויותיו, ובראשן הזכות הבסיסית לשימוע כדין. עו"ד יובל שדמי ייצג התובע בתיק

מאיר יוסף (אמנון גבע)

הכרעה בתיק בוררות 48-24/25. בתיק זה תבע המאמן, מאיר יוסף, את מועדון הכדורגל גדנ"ע תל אביב וזכה. המוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל קיבל את עמדת התובע וקבעה כי מועדון גדנ"ע תל אביב הפר באופן מהותי את זכויותיו של התובע כעובד, ובראשן הזכות הבסיסית לשימוע כדין, כאשר סיום העסקתו נעשה הלכה למעשה ללא הליך הוגן, שקוף ואמיתי.

את מאיר יוסף ייצג בתיק עו"ד יובל שדמי. הבוררת, עו"ד אלונה בומגרטן, קבעה כי לא נערך לתובע שימוע כדין, וכי ההחלטה לפטרו התקבלה מראש, תוך פגיעה בזכות הטיעון ובחובת תום הלב של המועדון. בפסק הדין הודגש כי מדובר בפגמים מהותיים ולא טכניים בלבד, ואף נמצא כי תלושי השכר לא שיקפו נאמנה את תנאי העסקתו בפועל. בהתאם לכך נפסקו לתובע פיצויים.

הבוררת, עו"ד אלונה בומגרטן, ציינה באחת מאמירותיה הנוקבות בהחלטה כי: "סיום פתאומי של יחסי העבודה, ללא תהליך וללא מתן אפשרות אמיתית לתיקון, חותר תחת עקרונות תום הלב וההגינות המוגברת החלים על המעסיק", הנה קביעה שממחישה את חומרת התנהלות המועדון ואת ההכרה בזכויותיו של התובע.

בשורה התחתונה, נקבע כי גדנ"ע תל אביב תשלם למאיר יוסף סכום כולל של 31,307 אלף שקלים בגין פיצוי פיטורים שלא כדין, פיצוי תלושי שכר, פדיון ימי חופשה, הפרשי תגמולי מעסיק והפרשי הפקדה לרכיב פיצויים. בנוסף, המועדון ישלם לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 20,000 אלף שקלים בתוספת מע"מ. סה"כ, סכום כולל של 51,307 אלף שקלים.

עוד על מאיר יוסף

מאיר יוסף, המאמן בן ה-44, החל לעבוד בשורות מחלקת הוער של גדנ"ע תל אביב באוגוסט 2016 עד לעונת 2023/24. תחילת דרכו הייתה במחלקת הנוער של הכח מכבי עמידר רמת גן בשנת 2010. בעונה החולפת אימן את קבוצת נערים ב' של מועדון כדורגל עירוני אור יהודה והשנה מאמן הוא בהצלחה רבה את קבוצת נערים ג' של בית"ר תל אביב חולון, מליגת נערים ג' ארצית.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
