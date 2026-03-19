19.03.2026
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

מכבי פ"ת החתימה את איתי ברוך עד 2027/28

מגנה השמאלי בן ה-18 בקבוצת הנוער של המועדון חתם על חוזה מקצועני ראשון מבחינתו. נמצא 8 שנים במלבאסים, לזכותו 12 הופעות בנבחרת הנוער עד גיל 19

איתי ברוך (עמית ששה סעדה, המדיה של מכבי פתח תקווה)
ב-17/06/2018 בוצעה העברה במערכות ההתאחדות לכדורגל, העברה שעם השנים התגלתה כ"בינגו". איתי ברוך, המגן השמאלי בן ה-18, שחקן הנוער של מכבי פתח תקווה ונבחרת ישראל (נוער), עבר דאז ממחלקת הנוער של סקציה נס ציונה, במדיה גדל, למחלקת הנוער של המלבאסים. מאז? שמונה שנים רצופות במועדון.

הבוקר (חמישי) במועדון הודיעו כי המגן חתם על חוזה מקצועני ראשון מבחינתו, זאת עד לתום עונת המשחקים 2027/28 עם אופציה להארכה. העונה, 2025/26, רשם 13 הופעות, כשמשחקו האחרון היה בניצחון 1:3 על מכבי הרצליה, משחק בו יצא מכר הדשא בדקה ה-21 נוכח פציעה בכתף, כשבימים אלה מחלים מהפציעה ובקרוב יצטרף לחבריו לאימונים.

מאז יוני 2018 רשם במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה 201 הופעות בכל המסגרות, זכה עם חבריו לקבוצת הנוער בעונה החולפת בגביע המדינה לנוער, לאחר 1:3 על הפועל חדרה, זכה עם חבריו לקבוצת נערים א' בעונת 2023/24 בגביע המדינה לנערים א', לאחר 3:4 משוגע על הפועל רעננה ובעונת 2021/22 הניף את גביע המדינה לנערים ג', לאחר ניצחון 1:2 על מכבי נתניה.

ההודעה של מכבי פ”ת

הודעת מכבי פתח תקווה ברשתות החברתיות: "איתי ברוך, אשר משחק בעמדת המגן השמאלי בקבוצת הנוער, חותם על חוזה מקצועני ראשון עד תום עונת 2027/28 עם אופציה לעונה נוספת. איתי נמצא במועדון שמונה שנים ברציפות, ומשחק קבוע בנבחרת הנוער של ישראל ובקבוצת הנוער של המועדון. איתי נפצע במהלך העונה הנוכחית בכתף ובימים אלו מחלים מהפציעה כדי לחזור אלינו במהרה. בהצלחה איתי".

