"נחזור לשחק ב-15 לאפריל, בישראל או בחו"ל"

היום (חמישי) פרסמנו ב-ONE לראשונה כי מנהלת ליגת העל בכדורסל מקדמת מתווה חירום לקיום המשחקים מחוץ לישראל, זאת בשל החשש שלא ניתן יהיה לחדש את העונה בארץ על רקע המלחמה עם איראן וחיזבאללה. במנהלת כבר מדברים על ניסיון להחזיר את המשחקים בין 15 ל-20 באפריל, ובשלב זה נבחנות מספר מדינות לאירוח המשחקים במסגרת "בועה", כאשר בלגרד, בולגריה (לא בהכרח סופיה), הונגריה וגם לטביה נמצאות בין האפשרויות המרכזיות. מנכ”ל המנהלת, דייויד בסן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה קורה עם מתווה חזרת הכדורסל? אמרתם שאתם חושבים לשחק על חו”ל.

”החזרה לליגה עכשיו טיפה יותר פשוטה, כי לא צריך להתחשב בהפועל ירושלים, שהודחה מהיורוקאפ, אפשר לקחת אותם בחשבון”.

מה אתה חושב על ההדחה של הפועל ירושלים?

”באסה לי שהפועל ירושלים הודחה בצורה כל כך אכזרית, כל קבוצה שמפסידה באירופה זה מבאס. הם עשו עונה גדולה”.

שחקני הפועל ירושלים (מיכל בן גיגי)

איפה תהיה הבועה?

”נקווה קודם כל שהיא לא תהיה. יש לנו אתגר שונה מהכדורגל, כי יש לנו לא מעט זרים בקבוצות, וצריך לראות שהם יכולים או רוצים לחזור לארץ. אנחנו נחושים לחדש את הליגה הכי מאוחר ב-15 באפריל, אם לא בארץ אז במקום אחר. האפשרויות הכי טובות זה ארצות הבלקן – סרביה, בולגריה, מקדוניה, הונגריה”.

מה עם ארצות הברית?

”היא הייתה על הפרק אם היינו מתחילים את זה על תחילת מאי, היינו הולכים אולי לאורלנדו. אני מזכיר לכם שהבועה של ה-NBA בקורונה הייתה שם. היינו מנסים להביא מימון מיהדות ארצות הברית, אבל זה לא רלוונטי כבר”.

מה הסיכוי שזה יהיה בארץ?

”לא יודע, צריך לשאול את ביבי ואת טראמפ”.

איך תעשו את זה לוגיסטית?

”זה מאוד מורכב”.

מי יממן את זה?

”משרד הספורט ‘אול אין’ איתנו בקטע הזה, הם מבינים את החשיבות, הם רוצים לעזור”.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

מתי יהיה ניתן לחדש משחקים בארץ אם וכאשר?

”אין לי תשובה, קבענו שחוזרים לשחק ב-15 באפריל, לא משנה אם בארץ או חוץ לארץ”.

אולי נעשה ליגה רק של ישראלים?

”היינו רוצים לבחון את האפשרות, אבל יותר משליש מהשחקנים בליגה הם זרים”.

אתה אופטימי?

”אנחנו נחזור לשחק. מקווה שזה יהיה פה בארץ”.