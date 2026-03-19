מחצית: הפועל ת"א - וירטוס 40:65

אחרי שסבלה ממשבר גדול, הפועל תל אביב יצאה ממנו כשחיברה שלושה ניצחונות ליגה ועוד שלושה ניצחונות ביורוליג, ובשעה זו רוצה לחבר אחד נוסף כשהיא ‘מארחת’ בסופיה את וירטוס בולוניה במסגרת המחזור ה-32 של המפעל הבכיר באירופה.

האדומים כאמור מגיעים אחרי שלושה ניצחונות יורוליג – זה התחיל ב-86:92 על אולימפיה מילאנו בהיכל מנורה מבטחים, המשיך עם 75:80 על ברצלונה בחוץ ביום שישי והמשיך עם 82:93 על פאריס ביום שלישי ב’בית’ החדש-ישן בסופיה.

טרם המחזור, הקבוצה של דמיטריס איטודיס מדורגת במקום החמישי בטבלה עם 19 ניצחונות ו-11 הפסדים במאזנה. אנחנו כבר ביישורת האחרונה של העונה הסדירה ולהפועל מחכה לו”ז קשה מאוד בהמשך, כך שהמשחק היום הוא משחק שהיא פשוט חייבת לנצח.

בצד השני, בולוניה, מהמקום ה-15 בטבלת היורוליג, יודעת כי הסיכוי שלה להשתחל לפלייאין כמעט אפסי. למרות זאת, הקבוצה מגיעה עם רוח גבית אחרי שגברה 94:104 בליגה האיטלקית על יריבתה הגדולה, מילאנו. בסיבוב הראשון הפועל תל אביב הייתה זו שניצחה במפגש בין הקבוצות, כשרשמה 74:79 באיטליה.

רבע ראשון: 19:34 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, קולין מלקולם, אלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית וירטוס בולוניה: סאליו ניאנג, קארסן אדוארדס, אלן סמיילאגיץ, קארים ג’יילו ודריק אלסטון ג’וניור.

הרבע הראשון נפתח עם חילופי סלים בין שתי הקבוצות, דן אוטורו פתח היטב עם חמש נקודות מתוך התשע הראשונות של הפועל. ויינרייט ומיציץ’ קלעו את השלשות הראשונות של האדומים והעלו אותם ל-7:15. הפועל הצליחה לפתוח פער גבוה יחסית בזכות הגנה טובה ויכולת גבוהה של אוטורו. הפועל המשיכה לשלוט בשני צידי המגרש, בעיקר בזכות עשר נקודות של מיציץ’, וסיימה את הרבע ביתרון 19:34.