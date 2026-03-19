חגיגה אדומה: הפועל תל אביב הביסה את בולוניה

המשיכה ברצף הניצחונות. הפועל תל אביב גברה 91:109 על וירטוס בולוניה במגרש ה”ביתי” בסופיה במסגרת המחזור ה-32 של היורוליג. האדומים עם ניצחון חשוב להבטחת המקום בשישייה הראשונה, זאת לפני לו”ז קשה מאוד בהמשך העונה בליגה.

המחצית הראשונה הייתה במעמד צד אחד, חניכיו של דמיטריס איטודיס פתחו חזק, גם בהגנה וגם בהתקפה, כבר מהפתיחה. גם המחליפים של הפועל עשו את העבודה והתוצאה בסיום הרבע השני עמדה על 40:65 ענק לאדומים.

החצי השני המשיך באותה צורה והאדומים הגיעו כבר ל-30 הפרש באמצע הרבע השלישי. למרות זאת, איטודיס המשיך לא לשתף את הישראלים שהיו על הספסל עד לסיום הרבע השלישי. ברבע הרביעי גם ים מדר עלה לשחק, המשחק נגמר בתוצאה 91:109 להפועל תל אביב.

הפועל תל אביב לא יכולה לנוח על זרי הדפנה. סיום העונה האירופית של האדומים יפגיש אותה עם כמה מאריות המפעל (ריאל מדריד, באסקוניה, פנאתינייקוס, פנרבחצ’ה ואולימפיאקוס), זאת לפני הדרבי הגדול מול מכבי תל אביב מחזור אחד לפני סיום שלב הליגה.

קלעו להפועל תל אביב: ג’ונתן מוטלי (22 נקודות), אנטוניו בלייקני ודן אוטורו (14 כ”א), וסיליה מיציץ’ וקולין מלקולם (12 כ”א), קסלר אדוארדס ואלייז’ה בראיינט (8 כ”א), כריס ג’ונס ואיש וויינרייט (6 כ”א), בר טימור (5) וליוואי רנדולף (2).

רבע ראשון: 19:34 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, קולין מלקולם, אלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית וירטוס בולוניה: סאליו ניאנג, קארסן אדוארדס, אלן סמיילאגיץ, קארים ג’יילו ודריק אלסטון ג’וניור.

הרבע הראשון נפתח עם חילופי סלים בין שתי הקבוצות, דן אוטורו פתח היטב עם חמש נקודות מתוך התשע הראשונות של הפועל. ויינרייט ומיציץ’ קלעו את השלשות הראשונות של האדומים והעלו אותם ל-7:15. הפועל הצליחה לפתוח פער גבוה יחסית בזכות הגנה טובה ויכולת גבוהה של אוטורו. הפועל המשיכה לשלוט בשני צידי המגרש, בעיקר בזכות עשר נקודות של מיציץ’, וסיימה את הרבע ביתרון 19:34.

רבע שני: 40:65 להפועל תל אביב

הרבע השני נפתח עם לא מעט חילופים של איטודיס, הכוללים את אנטוניו בלייקני, כריס ג’ונס וג’ונתן מוטלי. למרות זאת, האדומים לא הורידו רגע מהגז והצליחו להגיע למעל 20 הפרש כבר בתחילת הרבע. קסלר אדוארדס הצטרף לחגיגת השלשות והעלה את האדומים ל-22:46. בלייקני ניצל את הדקות שקיבל מאיטודיס וקירב את האדומים ל-30 הפרש על האיטלקים. חניכיו של איטודיס הצליחו לעלות כבר ל-27:61, אך ריצת 4:13 של האיטלקים צימקה את התוצאה של החצי, שנגמה ב-40:65 לזכות הפועל תל אביב.

רבע שלישי: 62:86 להפועל תל אביב

החצי השני נפתח כמו שהסתיים קודמו. חניכיו של איטודיס שומרים כאילו הם בפיגור ומנצלים את העצירות כדי להגדיל את ההפרש בצד ההתקפי. השחקן היחיד שהופיע אצל האיטלקים הוא דריק אלסטון ג’וניור, שעלה ל-19 נקודות לאחר שתי שלשות רצופות. לקראת סיום הרבע איטודיס סוף סוף העלה את אחד מהישראלים לפרקט, וזהו היה בר טימור. תוצאת הרבע הסתיימה ב-62:86 לזכות האדומים, שהפסידו את הרבע הזה.

רבע רביעי: 91:109 להפועל תל אביב

הרבע האחרון נפתח עם דקות ראשונות של ים מדר במשחק. חלוקת נקודות יפה אצל האדומים, כאשר ארבעה שחקנים כבר בספרות כפולות. טימור ומדר קלעו עבור הפועל ובכך כל שחקני הסגל של איטודיס נכנסו לטבלת הקלעים. סוף המשחק היה לפרוטוקול בלבד והתוצאה בסיום עמדה על 91:109 להפועל תל אביב.