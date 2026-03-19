ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

"זה משוגע. ההפסד היחיד העונה? להפועל ב"ש"

בשדרות משדרים עסקים כרגיל. מבצע 'שאגת הארי' לא מונע ממוליכת ליגה ב' דרום ב' להמשיך ולהתאמן. אהוד כחילה חדור מוטיבציה: "רוצים להגשים חלום"

מ.כ. שדרות (יונתן גינזבורג)
אולי מבין הקבוצות הבודדות שמתאמנות כרגע בליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, זו קבוצתם של אהוד כחילה ונמרוד יונה, מ.כ שדרות, מוליכת טבלת ליגה ב' דרום ב', עם 53 נקודות, 16 ניצחונות, חמש תוצאות תיקו וללא הפסדים, במאזן שערים חיובי העומד על 9:54. שדרות נמנית עם בין חמש קבוצות שטרם הפסידו העונה.

למרות שיש תחושה כי מתאמנים ללא תכלית, כשלאף אחד אין תשובה ברורה ל"מתי תחזור העונה?", בשדרות לא מוותרים לאף אחד וגם בין אזעקות עושים את מה שכל קבוצה מקצוענית הייתה עושה. להתאמן, לשמור על כושר, רוח חיובית ותלכיד לקראת מה שלא יבוא. אהוד כחילה ונמרוד יונה ממשיכים להכין את מ.כ שדרות כאילו כבר מחר יש משחק.

הקבוצה רשמה עד כה 27 משחקים, בין אם אלו בליגה ובין אם אלו במסגרת גביע המדינה, שם עשו מסע מופלא עד לשלב סיבוב ח', בו פגשו את הפועל באר שבע, שאירחה אותם באצטדיון טרנר. כזכור, הקבוצה של רן קוז’וק הוליכה 0:2 ב-10 שחקנים, גל אביב צימק בדקה ה-72 ואם קצת יותר מזל, הרי שיכולה הייתה שדרות לעשות מעבר לכך. מדובר, אגב, בהפסדה היחיד לעונה, בכל המסגרות.

שחקני מ.כ שדרות חוגגים בטרנר (מרטין גוטדאמק)שחקני מ.כ שדרות חוגגים בטרנר (מרטין גוטדאמק)

כחילה: שדרות מראה כמה היא מועדון גדול

אהוד כחילה שוחח עם ONE וציין: "קודם כל, המועדון הזה מראה כמה הוא מועדון גדול בתקופה כזו. אנחנו, כקבוצה מליגה ב', רוצים להראות שאנחנו שואפים לרמות הכי גבוהות שרק אפשר לדמיין. אני שמח שאופיר אסולין, מנכ"ל החברה לספורט בשדרות, אמר שהוא ממשיך לשלם לשחקנים ואנחנו ממשיכים להתאמן כאילו שהליגה מעבר לפינה.

"אנחנו נמצאים בעונה מטורפת, עונה גדולה, עונה שבאמת עשינו בה את הבלתי יאומן. אנחנו בשלוש הפרש ואנחנו רוצים לשמור על שגרה, עד כמה שאפשר נוכח הסיטואציה, רוצים להמשיך ולהתאמן ולהגשים את החלום של 50 שנה – לעלות לליגה א'. יש כאן חומר שחקנים ואנשים שמוכיחים שגם בליגה א' המקום הזה יהיה ראוי.

אהוד כחילה (יונתן גינזבורג)אהוד כחילה (יונתן גינזבורג)

"אתה רואה בהתנהלות של כולם. אנשי ההנהלה, הצוות המקצועי, השחקנים. אנחנו עושים ארבע-חמש אימונים בשבוע, שחקנים כמעט ולא מפספסים אימונים, אנשים מגיעים מירושלים, מהמרכז, בדרך שלוש-ארבע אזעקות, נשכבים על הרצפה ומגיעים למועדון כרגיל. מה גם שלפעמים תוך כדי אימונים יש לנו אזעקות.

שחקני שדרות באחד מהאימונים האחרונים (באדיבות המועדון)שחקני שדרות באחד מהאימונים האחרונים (באדיבות המועדון)

“המטרה היא לעלות ליגה”

"בראש, אנחנו מבינים שיש לנו מטרה, כשהמטרה היא לעלות ליגה ולהיות מועדון גדול, קודם כל בליגה א'. זה השלב הראשוני. אחרי שנתקע יתד, כמה שנים בליגה א', נחשוב על הליגה הלאומית. אנחנו באמת בעונה גדולה ואנחנו לא רוצים לפספס שום דבר. אנחנו רוצים להישאר בכושר המטורף שהיינו, כשמתוך 21 משחקים ספגנו רק תשעה שערים בשישה משחקים בלבד.

אוכלים ונהנים. שחקני שדרות בחדר ההלבשה (באדיבות המועדון)אוכלים ונהנים. שחקני שדרות בחדר ההלבשה (באדיבות המועדון)

"זה משוגע. ההפסד היחיד שלנו העונה, ב-27 המשחקים שלנו העונה היה מול הפועל באר שבע, 2:1, כשיצאנו מאוכזבים שלא השוונו כשהחמצנו פעם אחר פעם לקראת סוף. אז באמת, מגיע על כך לשחקנים צל"ש, מגיע להנהלה את כל הכבוד שיש בעולם. הם יכולים להיות גאים בעצמם. בין אם נחזור לכר הדשא ובין אם לא, ניתן לתושבים וכל העיר הזו לראות את שדרות בליגה א'".

