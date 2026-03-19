יום חמישי, 19.03.2026 שעה 15:00
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%2470-255831פנרבחצ'ה1
66%2721-291932אולימפיאקוס2
65%2564-272231ריאל מדריד3
65%2674-281031ולנסיה4
63%2492-259630הפועל ת"א5
58%2637-269331הכוכב האדום6
55%2628-278331ז'לגיריס7
55%2670-278431מונאקו8
55%2618-265631פנאתינייקוס9
55%2628-265431ברצלונה10
52%2723-272631דובאי11
52%2674-265831אולימפיה מילאנו12
47%2756-268430מכבי ת"א13
42%2597-249931באיירן מינכן14
42%2624-252831וירטוס בולוניה15
38%2932-286232פאריס16
35%2703-249631פרטיזן בלגרד17
32%2629-251331אנדולו אפס18
29%2873-269931באסקוניה19
26%2697-247031ליון וילרבאן20

"הקהל של הפועל טועה, יש לתת צ'אנס לתהליך"

שחקן העבר של האדומים, חיים זלוטיקמן, ב"שיחת היום": "האוהדים חשובים, אבל צריכים לקחת צעד אחורה". וגם: ינאי, איטודיס, הישראלים ולקראת בולוניה

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הפועל תל אביב ניצחה ביום שלישי את פאריס והשלימה ניצחון יורוליג שלישי ברציפות. הערב (חמישי, 21:05) היא שוב “תארח” בסופיה, הפעם את וירטוס בולוניה, לעוד משחק שהיא חייבת לנצח. שחקן העבר של האדומים, חיים זלוטיקמן, עלה לדבר לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את העונה של הפועל ת”א עד עכשיו?
”יותר מדי טוב. זו קבוצה בשנה ראשונה ביורוליג, שמאוד קשה שם, ויש לה סיכוי מאוד טוב להיות בפלייאוף, ותראה את מכבי שגם משחקת טוב, אבל הפועל בין 6 הקבוצות הטובות ביבשת”.

איך אתה רואה את הסיפור שהקהל מחרים את הקבוצה?
”הקהל זה סופר חשוב להפועל ת”א. יחד עם זה, צריך להזיז את הגבינה. אני בעד שהמשחקים יהיו בהיכל שלמה. צריך להבין שאם אתה רוצה להיות ביורוליג, צריך לתת קרדיט לעופר ינאי על מה שהוא עשה. זה טירוף. עם כל הקשיים והבעיות. העניין עם האוהדים ייפתר”.

מימין, חיים זלוטיקמן (מערכת ONE)

“הישראלים צריכים לשחק, אך איטודיס צריך לתת קבלות”

אתה חושב שהקהל עושה טעות?
”כן. הקהל צריך ללכת עם הקבוצה לא משנה מה. צריך לתת לזה צ’אנס”.

למה ים מדר לא משחק?
”הוא וגינת לא במצב הגופני הכי טוב בעולם. לים יש כל הזמן בעיה עם הברך, אין ספק שהוא מתאים לרמות האלו, צריך לתת לישראלים לשחק. לא הכל זה יורוליג. יש תהליך שהפועל עוברת וצריך לתת לזה צ’אנס. האוהדים צריכים לקחת שני צעדים אחורה, אם הפועל תמשיך להיות ככה באירופה זה יביא המון כבוד. יש גם מאמן, שהוא איטודיס והוא צריך לתת קבלות והצלחות, אותו לא מעניין ים מדר ותומר גינת, אם הפועל תסיים ב-6 הראשונות צריך לקחת שני צעדים אחורה”.

ים מדר (חגי מיכאלי)

“הפועל תנצח את בולוניה, זה יהיה דו ספרתי”

איך אתה רואה את המשחק הערב?
”הפועל פייבוריטית, יש היום גם סגל עם שחקנים זרים חדשים שעשו עבודה לא רעה במשחק האחרון. הם צריכים שניים משלושה משחקים כדי להיות בפלייאוף. הפועל יכולה להפסיד וגם לנצח. הסגל של הפועל ת”א ברמה של כל הגדולות. חייב לנצח, אבל מצבה של הפועל יותר טוב לדעתי משתי קבוצות לפחות באזור”.

אם היית היום שחקן היית שווה מיליון ומשהו לעונה?
”הכל היפותטי. כל אחד צריך להיות שמח בחלקו, גם לתקופתי מצבי לא היה רע. קבוצה שהייתה רוצה להתרוקן תקציבית הייתה מביאה אותי. הפועל ת”א היום במקום אחר, היום היא הקבוצה הבכירה בארץ, אפשר להגיד אובייקטיבית”.

מה תהיה התוצאה היום?
”הפועל תל אביב תנצח, היא פייבוריטית. זה יהיה באזור של דו ספרתי”.

