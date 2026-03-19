יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:35
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

נערכים למתווה חירום: סיום עונת הכדורסל בחו"ל

פרסום ראשון: המנהלת בוחנת בצורה ממשית אפשרות לסיים את העונה בחו"ל, ניסיון להחזיר את המשחקים באמצע אפריל. המדינות שעל הפרק וכל הפרטים בפנים

ג'ונתן מוטלי מול תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
ג'ונתן מוטלי מול תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

מנהלת ליגת העל בכדורסל מקדמת מתווה חירום לקיום המשחקים מחוץ לישראל, זאת בשל החשש שלא ניתן יהיה לחדש את העונה בארץ על רקע המלחמה עם איראן וחיזבאללה. במנהלת כבר מדברים על ניסיון להחזיר את המשחקים בין 15 ל-20 באפריל, כאשר ההדחה של הפועל ירושלים מהמסגרות האירופיות האיצה את קידום התוכנית.

בשלב זה נבחנות מספר מדינות לאירוח המשחקים במסגרת "בועה", כאשר בלגרד, בולגריה (לא בהכרח סופיה), הונגריה וגם לטביה נמצאות בין האפשרויות המרכזיות. ארצות הברית אמנם עלתה כאופציה, בעיקר בזכות תנאים נוחים וקהל מהקהילה היהודית, אך כרגע אינה ישימה בשל השתתפותה של הפועל תל אביב ביורוליג.

במנהלת ישלחו במהלך היום מכתב לקבוצות עם המתווה, והכל כמובן כפוף לכך שלא ניתן יהיה לקיים את המשחקים בישראל. במנהלת עובדים על התוכנית של העברת המשחקים לחו"ל בצורה רצינית ביותר והבינו שכדי לסיים את העונה כמו שצריך יכול להיות מאוד שיצטרכו לעשות את זה מעבר לים.

ארגון השחקני הכדורסל מאחלים לתקופה טובה

ממתינים לאישור ביטחוני ולגיבוש סופי

במנהלת מביעים תקווה שמשרד הספורט שהבטיח לתמוך בדבר הזה יעזור בכך וכאמור עובדים באופן אינטנסיבי על פרטי המתווה, כולל לוחות זמנים, מבנה המשחקים וההיערכות הלוגיסטית. המטרה היא לאפשר את סיום העונה בצורה מסודרת גם אם יהיה צורך להעביר את כלל המשחקים לחו"ל.

שלשום שר הספורט מיקי זוהר שוחח עם אנשי המנהלת בנושא, אך כדי להוציא את התוכנית לפועל נדרש עדיין אישור מגורמי הביטחון. במנהלת מקווים לקבל אור ירוק בקרוב, כדי להתקדם עם המתווה הסופי ולהיערך בהתאם.

“העונה חייבת להסתיים על הפרקט”

בהמשך לחשיפת ONE, המנהלת העבירה לדירקטורים את המכתב הבא: “הנדון: עדכון בעניין אפשרות השלמת הליגה במתכונת "בועה". בהמשך לפגישה שהתקיימה ביום שלישי עם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, ברצוננו לעדכן בדבר היערכות הליגה להמשך עונת המשחקים, נוכח המצב הביטחוני”.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

“ברור לכל כי העונה הזו חייבת להסתיים על הפרקט עם הכרעות בצמרת ובתחתית. כל תסריט שבו העונה לא תגיע לסיומה יהווה מכה אנושה שהליגה תתקשה להתאושש ממנה. לפיכך, אנו פועלים באופן מיידי לחדש את העונה במתכונת "בועה" מחוץ לישראל. משרד התרבות והספורט יסייע למהלך באופן משמעותי, מתוך הבנה כי קיימת חשיבות עליונה לסיום העונה באופן ספורטיבי”.

“חשוב לציין כי תכנית מגירה זו אינה מבטלת את הרצון והכמיהה שלנו לשחק בארץ על פי המתווה שאושר ע"י ועדת הדח"צים. תוכנית זו הינה בבחינת "היערכות לכל תרחיש אפשרי" וראינו לנכון לשתף את הדירקטוריון כבר בשלב זה על מנת שתוכלו להיערך בהתאם. כמו כן, נציין כי אנו לוקחים בחשבון תרחיש שבו הליגה תחזור לפעילות במתכונת "בועה" והתנאים יאפשרו לחזור לשחק בישראל, במצב זה נשוב באופן מיידי”, הוסיפו.

“במסגרת תרחיש הבועה, המשחקים צפויים להתחדש לקראת אמצע אפריל. אנו בוחנים בימים אלו ארבע חלופות לקיום הבועה באירופה ונעדכן בהקדם לגבי מועדים מדוייקים יותר, תוכנית המשחקים וכלל ההיערכויות הלוגיסטיות”, סיכמו במנהלת.

