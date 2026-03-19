יום חמישי, 19.03.2026 שעה 14:57
"זה אירוע מטלטל, היינו יכולים לא לדבר היום"

עוז הדרי, שנכח עם בנו אלדר בנפילת הרסיס ליד אצטדיון שלמה ביטוח, ל"שיחת היום": "רצנו מהרכב והוא נפגע, אתה נמצא בסרט". וגם: העזרה ממכבי פ"ת

הרכב שנפגע ליד אצטדיון שלמה ביטוח (באדיבות המשפחה)
המלחמה עם איראן וחיזבאללה בעיצומה ולצערנו גם הירי לשטח ישראל. כחלק מאחד המטחים שהיו אתמול (רביעי) לאזור המרכז, הייתה נפילה של רסיס בסמוך לאצטדיון שלמה ביטוח בפתח תקווה. עוז הדרי, שנכח אתמול עם בנו אלדר באזור של נפילת הרסיס, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE וסיפר על הסיטואציה המטלטלת שהייתה לו ולבנו.

איך אתה מרגיש?
”אני עכשיו מרגיש בסדר ביחס למה שהיה. אירוע מטלטל, היינו בדרך לאימון של מכבי פתח תקווה”.

תספר לנו את השתלשלות האירועים.
”הייתה אזעקה במהלך הנסיעה, היינו קרובים לאצטדיון. הספקנו לעצור את הרכב וניסינו לרוץ למרחב מוגן. הרכב חטף פגיעה ישירה ונשרף במקום, היינו יכולים לא לדבר היום”.

רסיס ליד אצטדיון שלמה ביטוח

“היינו יכולים לקבל רסיסים מאוד קשים”

כשראית מה שקורה, מה עובר עליך?
”באותה שנייה, בהחלטה אינסטינקטיבית, התרחקתי למרחק גדול יותר מהרכב וללכת למקום קשיח של בטון. אם הייתי נשאר בחומה שקרובה לרכב היינו מקבלים רסיסים מאוד קשים”.

חשבת שזה יכול לקרות לכם?
”אף אחד לא מתאר דבר כזה. כשאתה מרגיש את ההדף והעוצמה, אתה נמצא בסרט. זה סיפור מאוד ריאלי, זה יכול בכל נקודת זמן לפגוע”.

נפילת הרסיס בסמוך לאצטדיון שלמה ביטוח (קרדיט: כבאות ארצית לפי סעיף 27 א)

“הילד היה מבוהל, פינו אותנו לבית החולים”

מה עובר על הילד?
”הוא והחבר שלו היו מבוהלים, פינו אותנו לבית חולים. לאט לאט הם התאוששו”.

בני כמה הילדים?
”13 עוד חודש. חוגגים בר מצווה”.

הלכתם לעשות ברכת הגומל?
”כן, היום בבוקר. אני רוצה להגיד לכולם להיות ערניים בתקופה הזאת. להתרחק מהרכב למקום מוגן, הרכב זה לא מחסה. הרסיסים מאוד מסוכנים”.

מה אתה עוד רוצה להגיד?
”להתרחק מהרכב ולמצוא מקום קשיח ולהישאר שם”.

עוז ואלדר הדרי (באדיבות המשפחה)

העזרה ממכבי פתח תקווה

עוז סיפר כאמור שהוא ובנו היו בדרך לאימון של מכבי פ”ת, כאשר יש לציין שבמועדון התקשרו לוודא שהכל בסדר לאחר המקרה.

יונתן שמל מאמן ילדים ביונתן שמל מאמן ילדים ב' מכבי פ"ת דרום, עם אלדר הדרי ועומרי גנון (באדיבות המשפחה)

מדובר על ליאור אדלר מנהל מחלקת הנוער, נאור לוזון מנהל החטיבה הצעירה ויונתן שמל מאמן קבוצת ילדים ב’ במכבי פ”ת דרום, שהיה עם הילדים ממש דקות לאחר האירוע, ליווה אותם בבדיקות ועד לשחרורם מבית החולים.

