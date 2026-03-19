יום חמישי, 19.03.2026 שעה 12:34
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

שחקני ליגת ווינר: מאחלים לחזרת המשחקים

ארגון השחקנים הוציא סרטון, בו נציגי הקבוצות מדברים על כך שהם ממשיכים להתאמן ומייחלים לחזור לאולמות ולשגרה, תוך שהם מדגישים את החשיבות. צפו

רועי הובר ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
רועי הובר ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

זה לא זמן פשוט להיות אוהב ספורט במדינת ישראל. בצל מבצע ‘שאגת הארי’, שמתרחש כבר זמן לא מועט, אין משחקים במדינה באף אחד מהענפים וכך גם בכדורסל, שם חלק גדול מהשחקנים עדיין שוהה בחוץ לארץ ואין כרגע צפי לחידוש ליגת ווינר.

במסגרת התקופה הלא פשוטה שעוברת עלינו, האוהדים, ארגון השחקנים הוציא היום (חמישי) ביוזמה מבורכת סרטון, בו שחקני הקבוצות משתפים על הרצון שלהם לחזור לשגרה בכדורסל הישראלי ועל כך שהם ממשיכים להתכונן על מנת להיות מוכנים לחזור.

ארגון השחקני הכדורסל מאחלים לתקופה טובה

בווידאו נאמר בין היתר: “בשם ארגון השחקנים אנו מאחלים לתקופה טובה יותר, מקווים לחזור כמה שיותר מהר למגרשים. הספורט הו חלק בלתי נפרד מאיתנו, גם בזמנים קשים אנחנו ממשיכים להתאמן בכל הכוח על מנת לחזור כמה שיותר מהר לאולמות”

