שחקני ליגת ווינר: מאחלים לחזרת המשחקים

זה לא זמן פשוט להיות אוהב ספורט במדינת ישראל. בצל מבצע ‘שאגת הארי’, שמתרחש כבר זמן לא מועט, אין משחקים במדינה באף אחד מהענפים וכך גם בכדורסל, שם חלק גדול מהשחקנים עדיין שוהה בחוץ לארץ ואין כרגע צפי לחידוש ליגת ווינר.

במסגרת התקופה הלא פשוטה שעוברת עלינו, האוהדים, ארגון השחקנים הוציא היום (חמישי) ביוזמה מבורכת סרטון, בו שחקני הקבוצות משתפים על הרצון שלהם לחזור לשגרה בכדורסל הישראלי ועל כך שהם ממשיכים להתכונן על מנת להיות מוכנים לחזור.

ארגון השחקני הכדורסל מאחלים לתקופה טובה

בווידאו נאמר בין היתר: “בשם ארגון השחקנים אנו מאחלים לתקופה טובה יותר, מקווים לחזור כמה שיותר מהר למגרשים. הספורט הו חלק בלתי נפרד מאיתנו, גם בזמנים קשים אנחנו ממשיכים להתאמן בכל הכוח על מנת לחזור כמה שיותר מהר לאולמות”