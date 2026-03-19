"גארסיה ואייאקס מובילים את גלוך לכיוון בעייתי"

אוסקר גלוך היה לא פעם שחקן הרכב באייאקס העונה, ובוודאי בשנה הקלנדרית הקודמת, אך מאז 2026 הדברים הלכו והידרדרו עבור הישראלי והמאמנים כבר סומכים עליו פחות. ההתפתחויות האחרונות אפילו פחות חיוביות עבורו, כפי שמתארים בתקשורת ההולנדית.

“כאשר אייאקס החתימה את גלוך בקיץ האחרון כקשר התקפי תמורת 14.8 מיליון אירו, במועדון חשבו שהם סוף סוף מצאו את השחקן היצירתי שהיה חסר להם במשך שנים. עם זאת, גלוך שיחק לא פעם באגף שמאל ובהמשך גם באגף ימין. תחת פרד גרים זה היה לסירוגין עם ריאן בונידה. כעת אוסקר גארסיה הוא המאמן הזמני, וגם סטיבן ברחהאוס חזר, מה שהופך את המצב לבעייתי עוד יותר עבור גלוך”, ניתחו בהולנד.

“גלוך על המסלול הלא נכון באייאקס”

אוסקר גלוך לא קם מהספסל בשני המשחקים האחרונים, המשחק האחרון תחת פרד גרים והמשחק הראשון תחת אוסקר גארסיה. זאת למרות שבינואר ופברואר עוד קיבל לעיתים כחצי שעה של משחק. גם זה כבר לא קורה. סטיבן ברחהאוס פתח פעמיים ברציפות, וריאן בונידה הפך למחליף. בנוסף, יש גם את מאהר קאריסו, שמתקשה לקבל דקות בשל הצמד שמקדים אותו ברוטציה.

אוסקר גלוך (רויטרס)

“ייתכן שגלוך קיווה לחזור להרכב תחת גארסיה, אך הדרך לשם נראית כרגע קשה. בהתאם לכך, ברחהאוס ובונידה מועדפים באגף ימין, בעוד מיקה חודטס משחק באגף שמאל. בנוסף, אייאקס משחקת בקישור עם שון סטיור ודאבי קלאסן, אך ללא קשר התקפי או שחקן מתחת לחלוץ. במילים אחרות, גלוך נמצא כרגע מחוץ לתמונה, מצב שעלול להתברר כטעות יקרה עבור אייאקס”, הסבירו בהולנד.

גלוך, שערך השוק המשוער שלו ירד מ-23.6 מיליון אירו בנובמבר ל-20.9 מיליון אירו כיום, נאלץ כרגע להסתפק במקום על הספסל. “הפוטנציאל שלו עדיין נותן תקווה לאייאקס. השאלה היא האם גלוך יקבל הזדמנות מגארסיה, שמציב דרישות שונות משחקניו”, סיכמו בתקשורת ההולנדית.