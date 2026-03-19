יום חמישי, 19.03.2026 שעה 11:23
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6834-7727פ.ס.וו. איינדהובן1
5239-6027פיינורד2
4945-6727ניימיכן3
4734-5227אייאקס4
4429-4527טוונטה אנסחדה5
4242-4727אלקמאר6
4044-4727הירנביין7
3831-4027אוטרכט8
3847-3327ספרטה רוטרדם9
3537-3727כרונינגן10
3550-4227פורטונה סיטארד11
3243-4527גו אהד איגלס12
3052-3627זוולה13
2746-3027וולנדם14
2646-2827אקסלסיור רוטרדם15
2445-3527טלסטאר16
2348-2827נאק ברדה17
1869-3227הראקלס אלמלו18

"גארסיה ואייאקס מובילים את גלוך לכיוון בעייתי"

בהולנד ממשיכים להתייחס למצבו של הישראלי: "כרגע הוא מחוץ לתמונה וזה עלול להתברר כטעות יקרה עבור הקבוצה. הדרך חזרה להרכב נראית כעת קשה עבורו"

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך היה לא פעם שחקן הרכב באייאקס העונה, ובוודאי בשנה הקלנדרית הקודמת, אך מאז 2026 הדברים הלכו והידרדרו עבור הישראלי והמאמנים כבר סומכים עליו פחות. ההתפתחויות האחרונות אפילו פחות חיוביות עבורו, כפי שמתארים בתקשורת ההולנדית.

“כאשר אייאקס החתימה את גלוך בקיץ האחרון כקשר התקפי תמורת 14.8 מיליון אירו, במועדון חשבו שהם סוף סוף מצאו את השחקן היצירתי שהיה חסר להם במשך שנים. עם זאת, גלוך שיחק לא פעם באגף שמאל ובהמשך גם באגף ימין. תחת פרד גרים זה היה לסירוגין עם ריאן בונידה. כעת אוסקר גארסיה הוא המאמן הזמני, וגם סטיבן ברחהאוס חזר, מה שהופך את המצב לבעייתי עוד יותר עבור גלוך”, ניתחו בהולנד.

“גלוך על המסלול הלא נכון באייאקס”

אוסקר גלוך לא קם מהספסל בשני המשחקים האחרונים, המשחק האחרון תחת פרד גרים והמשחק הראשון תחת אוסקר גארסיה. זאת למרות שבינואר ופברואר עוד קיבל לעיתים כחצי שעה של משחק. גם זה כבר לא קורה. סטיבן ברחהאוס פתח פעמיים ברציפות, וריאן בונידה הפך למחליף. בנוסף, יש גם את מאהר קאריסו, שמתקשה לקבל דקות בשל הצמד שמקדים אותו ברוטציה.

אוסקר גלוך (רויטרס)אוסקר גלוך (רויטרס)

“ייתכן שגלוך קיווה לחזור להרכב תחת גארסיה, אך הדרך לשם נראית כרגע קשה. בהתאם לכך, ברחהאוס ובונידה מועדפים באגף ימין, בעוד מיקה חודטס משחק באגף שמאל. בנוסף, אייאקס משחקת בקישור עם שון סטיור ודאבי קלאסן, אך ללא קשר התקפי או שחקן מתחת לחלוץ. במילים אחרות, גלוך נמצא כרגע מחוץ לתמונה, מצב שעלול להתברר כטעות יקרה עבור אייאקס”, הסבירו בהולנד.

גלוך, שערך השוק המשוער שלו ירד מ-23.6 מיליון אירו בנובמבר ל-20.9 מיליון אירו כיום, נאלץ כרגע להסתפק במקום על הספסל. “הפוטנציאל שלו עדיין נותן תקווה לאייאקס. השאלה היא האם גלוך יקבל הזדמנות מגארסיה, שמציב דרישות שונות משחקניו”, סיכמו בתקשורת ההולנדית.

