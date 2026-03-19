יום חמישי, 19.03.2026 שעה 09:40
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%2470-255831פנרבחצ'ה1
66%2721-291932אולימפיאקוס2
65%2564-272231ריאל מדריד3
65%2674-281031ולנסיה4
63%2492-259630הפועל ת"א5
58%2637-269331הכוכב האדום6
55%2628-278331ז'לגיריס7
55%2670-278431מונאקו8
55%2618-265631פנאתינייקוס9
55%2628-265431ברצלונה10
52%2723-272631דובאי11
52%2674-265831אולימפיה מילאנו12
47%2756-268430מכבי ת"א13
42%2597-249931באיירן מינכן14
42%2624-252831וירטוס בולוניה15
38%2932-286232פאריס16
35%2703-249631פרטיזן בלגרד17
32%2629-251331אנדולו אפס18
29%2873-269931באסקוניה19
26%2697-247031ליון וילרבאן20

הפועל פייבוריטית ברורה ב-Winner מול בולוניה

האדומים זוכים ליחס של פי 1.85 לניצחון ב-9 נק' ומעלה, שגם הימור על ניצחון של האיטלקים או הפסד שלהם עד 8 נק' זוכה ליחס זהה. וגם: הליגה האירופית

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

אחרי יומיים של משחקים לוהטים בליגת האלופות, הערב (חמישי) יגיע תורה של הליגה האירופית, שתספק לנו משחקים מסקרנים במסגרת שמינית הגמר, כשגם הפועל תל אביב בכדורסל תארח את וירטוס בולוניה במסגרת היורוליג, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

בכדורסל, הפועל תל אביב פייבוריטית ברורה לניצחון ‘ביתי’ על וירטוס בולוניה. ניצחון שלה ב-9 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, כאשר גם הניחוש על ניצחון של האיטלקים או הפסד שלהם עד 8 נקודות הפרש זוכה ליחס זהה.

בליגה האירופית, רומא זוכה ליחס של פי 1.6 לניצחון ביתי מול בולוניה, שזוכה ליחס של פי 4.3 לניצחון. תיקו בדרבי האיטלקי בין הקבוצות באולימפיקו זוכה ליחס של פי 3.1.

במפגש בין פורטו לשטוטגרט, ניצחון ביתי של הפורטוגלים זוכה ליחס של פי 2.15. ניצחון גרמני מנגד זוכה ליחס של פי 2.65, בעוד תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 3.

במשחק בין ליון לסלטה ויגו, ניצחון ביתי של הצרפתים זוכה ליחס של פי 1.95. מנגד, ניצחון חוץ של הספרדים זוכה ליחס של פי 3.1 ותיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 2.9.

