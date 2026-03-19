הפועל פייבוריטית ברורה ב-Winner מול בולוניה

אחרי יומיים של משחקים לוהטים בליגת האלופות, הערב (חמישי) יגיע תורה של הליגה האירופית, שתספק לנו משחקים מסקרנים במסגרת שמינית הגמר, כשגם הפועל תל אביב בכדורסל תארח את וירטוס בולוניה במסגרת היורוליג, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בכדורסל, הפועל תל אביב פייבוריטית ברורה לניצחון ‘ביתי’ על וירטוס בולוניה. ניצחון שלה ב-9 נקודות הפרש ומעלה זוכה ליחס של פי 1.85, כאשר גם הניחוש על ניצחון של האיטלקים או הפסד שלהם עד 8 נקודות הפרש זוכה ליחס זהה.

בליגה האירופית, רומא זוכה ליחס של פי 1.6 לניצחון ביתי מול בולוניה, שזוכה ליחס של פי 4.3 לניצחון. תיקו בדרבי האיטלקי בין הקבוצות באולימפיקו זוכה ליחס של פי 3.1.

במפגש בין פורטו לשטוטגרט, ניצחון ביתי של הפורטוגלים זוכה ליחס של פי 2.15. ניצחון גרמני מנגד זוכה ליחס של פי 2.65, בעוד תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 3.

במשחק בין ליון לסלטה ויגו, ניצחון ביתי של הצרפתים זוכה ליחס של פי 1.95. מנגד, ניצחון חוץ של הספרדים זוכה ליחס של פי 3.1 ותיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 2.9.