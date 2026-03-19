מלול, אניס פורת עיאש ונאווי יעדרו מול בית"ר

קפטן הפועל חיפה, דור מלול, שלא התאמן לאורך כל השבוע בגלל סיבות אישיות, לא יעמוד היום (חמישי) לרשותו של המאמן חיים סילבס במשחק הידידות מול בית"ר ירושלים, שיתקיים באצטדיון בבת ים, שם האדומים מהכרמל ניצחו 2:3 את הפועל תל אביב בשבוע שעבר.

שחקנים נוספים שלא יעמדו לרשות סילבס הם אניס פורת עיאש, ששייך לנבחרת הצעירה ורוי נאווי שמתאושש מפציעה ארוכה ואמור לחזור בהדרגה לאימונים מלאים.

לסילבס תינתן הזדמנות להמשיך ולהריץ את תמיר ארבל בעמדת המגן הימני על חשבון מלול, שבכל מקרה מוצהב ולא יכול לשחק עם חידוש משחקי הליגה. הראשון שיחק כמגן גם בתקופתו של גל אראל ונראה שבהפועל חיפה מרוצים מאוד מההתקדמות שלו.

תמיר ארבל (עמרי שטיין)

עוד יפתחו בהרכב

צמד הבלמים דריו ז'ופריץ' ואיוואן קריצ'אק יפתחו במרכז ההגנה. בקבוצה מרוצים מאד מהשיפור שחל במשחק ההגנה מאז הגעתם של שני הבלמים, כאשר סנדרו אלטונשוילי ממשיך לקבע את עצמו כשחקן משמעותי בקישור לצד לירן סרדל ונאור סבג.

בהפועל חיפה מקווים שניתן יהיה כמה שיותר מהר לחזור לליגה כדי להבטיח את ההישארות ולהתחיל לבנות את העונה הבאה, על מנת שלא להיקלע שוב לקרבות תחתית כמו אלו של השנה האחרונה.