יום חמישי, 19.03.2026 שעה 09:37
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מלול, אניס פורת עיאש ונאווי יעדרו מול בית"ר

השלושה שלא התאמנו עם הפועל חיפה לא יהיו במשחק הידידות היום נגד הקבוצה מהבירה. ארבל ימשיך לרוץ כמגן ימני, ז'ופריץ' וקריצ'אק יפתחו במרכז ההגנה

דור מלול (שחר גרוס)
קפטן הפועל חיפה, דור מלול, שלא התאמן לאורך כל השבוע בגלל סיבות אישיות, לא יעמוד היום (חמישי) לרשותו של המאמן חיים סילבס במשחק הידידות מול בית"ר ירושלים, שיתקיים באצטדיון בבת ים, שם האדומים מהכרמל ניצחו 2:3 את הפועל תל אביב בשבוע שעבר.

שחקנים נוספים שלא יעמדו לרשות סילבס הם אניס פורת עיאש, ששייך לנבחרת הצעירה ורוי נאווי שמתאושש מפציעה ארוכה ואמור לחזור בהדרגה לאימונים מלאים.

לסילבס תינתן הזדמנות להמשיך ולהריץ את תמיר ארבל בעמדת המגן הימני על חשבון מלול, שבכל מקרה מוצהב ולא יכול לשחק עם חידוש משחקי הליגה. הראשון שיחק כמגן גם בתקופתו של גל אראל ונראה שבהפועל חיפה מרוצים מאוד מההתקדמות שלו.

צמד הבלמים דריו ז'ופריץ' ואיוואן קריצ'אק יפתחו במרכז ההגנה. בקבוצה מרוצים מאד מהשיפור שחל במשחק ההגנה מאז הגעתם של שני הבלמים, כאשר סנדרו אלטונשוילי ממשיך לקבע את עצמו כשחקן משמעותי בקישור לצד לירן סרדל ונאור סבג. 

בהפועל חיפה מקווים שניתן יהיה כמה שיותר מהר לחזור לליגה כדי להבטיח את ההישארות ולהתחיל לבנות את העונה הבאה, על מנת שלא להיקלע שוב לקרבות תחתית כמו אלו של השנה האחרונה.

