חיפה תפנה שוב לברוניניו, רוצ'ט יאמן את הנוער

אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אדריאן רוצ'ט יהיה מאמן קבוצת הנוער של מכבי חיפה בעונה הבאה ויהיה האיש שיחליף את איתי מרדכי, שימונה למנהל המקצועי של מחלקת הנוער במקומו של עופר פביאן. מי שבחר ברוצ'ט כמאמן היה המנהל המקצועי של המועדון, ליאור רפאלוב, שעקב אחריו מקרוב, בזמן שזה משמש כרגע גם כאחד מאנשי הצוות של ברק בכר.

רוצ'ט זכה לעדיפות על פני מספר מועמדים, ביניהם צדוק מלכה, שחר ויזינגר ומיכאל זנדברג. במקביל לכל זה, נמשך המשא ומתן לגבי מספר השנים בהן מרדכי ישמש כמנהל מקצועי, כאשר כרגע מדובר על תקופה של שנתיים או שלוש שנים.

הקבוצה הבוגרת תקיים היום (חמישי), ללא שחקני הנבחרת הצעירה, משחקון פנימי, לאחריו ייצאו השחקנים לסוף שבוע חופשי, אחריו הם יחזרו להתאמן במסגרת מצומצמת ללא שחקני הנבחרות השונות, ביניהם עבדולאי סק, קנג'י גורה וליסב עיסאת. סילבה קאני, שנפצע במהלך האימון ביום שני, מתאושש מהפציעה, וגם ג'ורג’ה יובאנוביץ' לא נמצא בארץ וצפוי לחזור לאחר פגרת הנבחרת. לא מן הנמנע שמספר זרים ינצלו את פגרת הנבחרות כדי לבקש לעזוב לחופשה במולדתם.

ברק בכר וליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה אמורה בקרוב מאוד להודיע רשמית על המשך כהונתו של ברק בכר לעונה נוספת. למרות שעדיין לא יצאה ההודעה, זה לא מונע מהמאמן ומרפאלוב לעבוד כבר עכשיו על חיזוקים לעונה הבאה, כאשר כפי שפורסם ב-ONE, אחד השמות שבחיפה ינסו שוב לצרף, אחרי שלא הצליחו לעשות זאת בחלון ההעברות האחרון, בחודש ינואר, הוא ברוניניו הברזילאי, שמביע עניין להגיע בקיץ ולשם כך יצטרכו הצדדים להגיע להסכמות כספיות.

בחיפה יודעים היטב שבלי קשר להישארותם של מיכאל אוחנה ודולב חזיזה שיכולים לשחק את תפקיד קשר ה-’10’, הקבוצה חייבת לצרף שובר שוויון דוגמת ברוניניו, שבצוות המקצועי של הירוקים מאמין שהוא יכול לעשות את ההבדל.