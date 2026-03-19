יום חמישי, 19.03.2026 שעה 09:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

חיפה תפנה שוב לברוניניו, רוצ'ט יאמן את הנוער

הירוקים ינסו לצרף את הקשר שרצו בינואר, כאשר יש רצון גם מהצד שלו להגיע. רפאלוב בחר במי שמשמש כיום כאחד מאנשי הצוות של בכר להחליף את מרדכי

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אדריאן רוצ'ט יהיה מאמן קבוצת הנוער של מכבי חיפה בעונה הבאה ויהיה האיש שיחליף את איתי מרדכי, שימונה למנהל המקצועי של מחלקת הנוער במקומו של עופר פביאן. מי שבחר ברוצ'ט כמאמן היה המנהל המקצועי של המועדון, ליאור רפאלוב, שעקב אחריו מקרוב, בזמן שזה משמש כרגע גם כאחד מאנשי הצוות של ברק בכר.

רוצ'ט זכה לעדיפות על פני מספר מועמדים, ביניהם צדוק מלכה, שחר ויזינגר ומיכאל זנדברג. במקביל לכל זה, נמשך המשא ומתן לגבי מספר השנים בהן מרדכי ישמש כמנהל מקצועי, כאשר כרגע מדובר על תקופה של שנתיים או שלוש שנים.

הקבוצה הבוגרת תקיים היום (חמישי), ללא שחקני הנבחרת הצעירה, משחקון פנימי, לאחריו ייצאו השחקנים לסוף שבוע חופשי, אחריו הם יחזרו להתאמן במסגרת מצומצמת ללא שחקני הנבחרות השונות, ביניהם עבדולאי סק, קנג'י גורה וליסב עיסאת. סילבה קאני, שנפצע במהלך האימון ביום שני, מתאושש מהפציעה, וגם ג'ורג’ה יובאנוביץ' לא נמצא בארץ וצפוי לחזור לאחר פגרת הנבחרת. לא מן הנמנע שמספר זרים ינצלו את פגרת הנבחרות כדי לבקש לעזוב לחופשה במולדתם.

ברק בכר וליאור רפאלוב (עמרי שטיין)ברק בכר וליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה אמורה בקרוב מאוד להודיע רשמית על המשך כהונתו של ברק בכר לעונה נוספת. למרות שעדיין לא יצאה ההודעה, זה לא מונע מהמאמן ומרפאלוב לעבוד כבר עכשיו על חיזוקים לעונה הבאה, כאשר כפי שפורסם ב-ONE, אחד השמות שבחיפה ינסו שוב לצרף, אחרי שלא הצליחו לעשות זאת בחלון ההעברות האחרון, בחודש ינואר, הוא ברוניניו הברזילאי, שמביע עניין להגיע בקיץ ולשם כך יצטרכו הצדדים להגיע להסכמות כספיות.

בחיפה יודעים היטב שבלי קשר להישארותם של מיכאל אוחנה ודולב חזיזה שיכולים לשחק את תפקיד קשר ה-’10’, הקבוצה חייבת לצרף שובר שוויון דוגמת ברוניניו, שבצוות המקצועי של הירוקים מאמין שהוא יכול לעשות את ההבדל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */