יום חמישי, 19.03.2026 שעה 09:50
כדורגל עולמי  >> ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
6418-6226גלאטסראיי1
6028-6127פנרבחצ'ה2
6029-5327טרבזונספור3
4930-4726בשיקטאש4
4330-4427בשאקשהיר5
4320-3026גוזטפה6
3531-2926סמסונספור7
3332-2327קוצ'איליספור8
3346-3627גאזישיר גאזיינטפ9
3132-3327אלאניספור10
3036-3226ריזספור11
2739-3026קוניאספור12
2536-2826גנצ'לרבירליג'י13
2543-2527אנטליהספור14
2436-2226קסימפשה15
2238-1927איופספור16
2048-2026קייסריספור17
1746-2426פתיח קארגומרוק18

90 דקות טובות לספורי ב-0:0 של אנטליהספור

הקשר פתח בהרכב, שיחק את כל המשחק והיה מהבולטים בקבוצתו, שמבחינתה אספה עוד נקודה חשובה במאבקי התחתית עם השוויון נגד בשאקשהיר בליגה הטורקית

רמזי ספורי (הטוויטר של אנטליהספור)
הכדורגל שלנו ממשיך להיות בהפסקה בצל מבצע ‘שאגת הארי’, אבל לפחות אנחנו רואים את הלגיונרים שלנו ממשיכים לעשות חיל ולנסות להביא כבוד למדינה ברחבי הליגות בעולם, וכך עשה גם רמזי ספורי אתמול (רביעי).

הקשר פתח בהרכב של קבוצתו אנטליהספור ושיחק את כל 90 הדקות בתיקו המאופס עם בשאקשהיר, אחת הקבוצות המובילות בטורקיה מהחלק העליון של הטבלה. ספורי היה מהבולטים אצל האורחת, שאספה עוד נקודה במאבקי התחתית.

כאמור, אנטליהספור נמצאת חזק בתחתית בטורקיה, כשיש לה 25 נקודות, 3 בלבד מעל הקו האדום. הקבוצה של ספורי נמצאת בכושר רע מאוד, כשהתיקו אתמול קטע רצף של שלושה הפסדים, כשאחד מהם היה הדחה מהגביע. בכללי, היא לא ניצחה בכל ששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */