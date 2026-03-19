90 דקות טובות לספורי ב-0:0 של אנטליהספור

הכדורגל שלנו ממשיך להיות בהפסקה בצל מבצע ‘שאגת הארי’, אבל לפחות אנחנו רואים את הלגיונרים שלנו ממשיכים לעשות חיל ולנסות להביא כבוד למדינה ברחבי הליגות בעולם, וכך עשה גם רמזי ספורי אתמול (רביעי).

הקשר פתח בהרכב של קבוצתו אנטליהספור ושיחק את כל 90 הדקות בתיקו המאופס עם בשאקשהיר, אחת הקבוצות המובילות בטורקיה מהחלק העליון של הטבלה. ספורי היה מהבולטים אצל האורחת, שאספה עוד נקודה במאבקי התחתית.

כאמור, אנטליהספור נמצאת חזק בתחתית בטורקיה, כשיש לה 25 נקודות, 3 בלבד מעל הקו האדום. הקבוצה של ספורי נמצאת בכושר רע מאוד, כשהתיקו אתמול קטע רצף של שלושה הפסדים, כשאחד מהם היה הדחה מהגביע. בכללי, היא לא ניצחה בכל ששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות.