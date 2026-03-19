יום חמישי, 19.03.2026 שעה 09:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

הליגה הלאומית עשויה להתחדש כבר בשבוע הבא

אופטימיות בכדורגל הישראלי: שיחות קדחתניות נערכו בין המנהלת לפיקוד העורף במטרה להחזיר את הליגה השנייה לפעילות, הסיכום קרוב. מה המכשול האחרון?

שחקני מכבי פתח תקווה והפועל עפולה (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי פתח תקווה והפועל עפולה (חגי מיכאלי)

האם הליגה הלאומית בדרך לחזור למגרשים? ל-ONE נודע כי ביממה האחרונה חלה התקדמות משמעותית בשיחות שבין אנשי מנהלת הליגות לבין פיקוד העורף. המטרה של כלל הצדדים ברורה: לנסות ולהביא לחידוש המשחקים בליגת המשנה כבר במהלך השבוע הבא, זאת לאחר הפסקה כפויה בשל המצב הביטחוני.

נכון לרגע זה, קיימת אופטימיות לגבי האפשרות להחזיר את הגלגלים לתנועה, אך הדרך עדיין רצופה במכשולים. הסוגיה המרכזית שנותרה פתוחה נוגעת לפתרונות מיגון במגרשים שאינם עומדים בסטנדרטים המחמירים של פיקוד העורף. מי שנכנס לתמונה בשיא הכוח הוא משרד הספורט, שפועל מול הגורמים הרלוונטיים כדי להעמיד תקציביים שיאפשרו את קיום המשחקים בבטחה. כמו כן, יצטרכו לשנע את הממדים לאצטדיונים השונים.

פיקוד העורף צפוי להעניק אישורים נקודתיים בלבד

מה שבטוח הוא שבשלב הראשון, חזרה מלאה של הליגה לכל חלקי הארץ אינה עומדת על הפרק. פיקוד העורף צפוי להעניק אישורים נקודתיים בלבד, כאשר באזורים מסוימים שבהם רמת הסיכון גבוהה יותר, יאלצו הקבוצות לנדוד למגרשים חלופיים. כפי שהיה צפוי, המשחקים יתקיימו תחת מגבלות ביטחון קפדניות ביותר וללא קהל ביציעים, תוך הקפדה על מספר מצומצם של אנשי צוות ובעלי תפקידים בכל משחק.

במנהלת הליגות מבינים כי כל יום שעובר ללא כדורגל יוצר נזק מקצועי וכלכלי כבד לקבוצות, ולכן המאמצים מוכפלים. המגעים מול פיקוד העורף יימשכו גם במהלך היום, מתוך תקווה להגיע למתווה סופי שיאפשר את פרסום לוח המשחקים המעודכן כבר ב-48 השעות הקרובות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */