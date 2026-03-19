הליגה הלאומית עשויה להתחדש כבר בשבוע הבא

האם הליגה הלאומית בדרך לחזור למגרשים? ל-ONE נודע כי ביממה האחרונה חלה התקדמות משמעותית בשיחות שבין אנשי מנהלת הליגות לבין פיקוד העורף. המטרה של כלל הצדדים ברורה: לנסות ולהביא לחידוש המשחקים בליגת המשנה כבר במהלך השבוע הבא, זאת לאחר הפסקה כפויה בשל המצב הביטחוני.

נכון לרגע זה, קיימת אופטימיות לגבי האפשרות להחזיר את הגלגלים לתנועה, אך הדרך עדיין רצופה במכשולים. הסוגיה המרכזית שנותרה פתוחה נוגעת לפתרונות מיגון במגרשים שאינם עומדים בסטנדרטים המחמירים של פיקוד העורף. מי שנכנס לתמונה בשיא הכוח הוא משרד הספורט, שפועל מול הגורמים הרלוונטיים כדי להעמיד תקציביים שיאפשרו את קיום המשחקים בבטחה. כמו כן, יצטרכו לשנע את הממדים לאצטדיונים השונים.

פיקוד העורף צפוי להעניק אישורים נקודתיים בלבד

מה שבטוח הוא שבשלב הראשון, חזרה מלאה של הליגה לכל חלקי הארץ אינה עומדת על הפרק. פיקוד העורף צפוי להעניק אישורים נקודתיים בלבד, כאשר באזורים מסוימים שבהם רמת הסיכון גבוהה יותר, יאלצו הקבוצות לנדוד למגרשים חלופיים. כפי שהיה צפוי, המשחקים יתקיימו תחת מגבלות ביטחון קפדניות ביותר וללא קהל ביציעים, תוך הקפדה על מספר מצומצם של אנשי צוות ובעלי תפקידים בכל משחק.

במנהלת הליגות מבינים כי כל יום שעובר ללא כדורגל יוצר נזק מקצועי וכלכלי כבד לקבוצות, ולכן המאמצים מוכפלים. המגעים מול פיקוד העורף יימשכו גם במהלך היום, מתוך תקווה להגיע למתווה סופי שיאפשר את פרסום לוח המשחקים המעודכן כבר ב-48 השעות הקרובות.

נוסיף כי בהמשך לפרסום ב-ONE שלחו הבוקר במנהלת הליגות בכדורגל לקבוצות הליגה הלאומית: ״שלום לכולם, ביום ראשון בשעה 12:30 זום בנושא הנחיות לחידוש הליגה בהשתתפות ארז כלפון - השתתפות חובה״.