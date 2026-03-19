סימאונה: ברצלונה טובה מאיתנו, אבל נתחרה

זה לא תמיד היה הכי קל, לרגעים נראה היה כאילו היא עומדת לאבד את זה, אבל אתלטיקו מדריד הצליחה אמש (רביעי) להשלים את המלאכה ולעלות לרבע גמר ליגת האלופות אחרי שהפסידה 3:2 לטוטנהאם בחוץ, אך ניצחה 3:5 בסיכום הכולל.

בסיום המשחק דייגו סימאונה ישב למסיבת העיתונאים: “האם יש זמן ליהנות כשברצלונה מחכה? כן. זה רגע להיות שמחים כמועדון. כשנכנסים לשלב הזה, הדרך תהיה קשה, כמו במקרים קודמים שהגענו לגמר. נצטרך להתמודד נגד קבוצת ההתקפה הטובה באירופה, אבל תהיה לנו התלהבות להתחרות”.

על כך שהגיע 8 פעמים ב-13 שנים לרבע הגמר: “יש פעמים שהמספרים מדברים בעד עצמם. אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש כל פעם. הקבוצה עשתה מאמץ אדיר. לא פתחנו טוב, שלושת שערי היתרון איתם הגענו לא עשו לנו טוב. הגיע לנו היום לפחות תיקו”.

דויד האנצקו בטירוף (רויטרס)

צ’ולו דיבר גם על כמה ברצלונה וריאל מדריד טובות בליגת האלופות: “זה נורמלי, הבעיה היא של מי שלא רוצה לראות אותן. אנחנו מתחרים מולם באופן קבוע בכל התחרויות והן מגיעות עד הסוף. בורגוס תמיד אומר לי שהוא רוצה לעשות משחקי ידידות נגדן, כי להתחרות מולן עושה אותנו טובים יותר. ברצלונה טובה מאיתנו, אבל אנחנו נתחרה”.

גם חוליאן אלברס התייחס לשמועות על עזיבתו שוב: “אני נמצא במקום שבו אני רוצה להיות, במקום שאליו עבדנו כדי להגיע. יש הרבה אנשים שגורמים לכך שהקבוצה תשחק כך. הלוואי שהגורל ואלוהים ייתנו לנו את האפשרות להגיע הכי רחוק שאפשר”.