"שוחחתי עם דן ביטון, זה טלטל לי את הנפש"

הכדורגל הישראלי אומנם מושבת כבר כמעט כשלושה שבועות בשל המלחמה עם איראן ולבנון והירי הרקטי לשטח ישראל, אך נבחרת ישראל תחזור לשחק ותתארח ביום חמישי, בדיוק בעוד כשבוע, אצל גיאורגיה. מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, פרסם הבוקר (חמישי) את הסגל שלו לקראת ההתמודדות ולאחר מכן דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

מה עובר עליך באופן אישי עם כל מה שקורה בארץ?

”כמו כולם, נכנסים לממ”ד, נשארים עד הסוף. מנסה להסתכל על החיובי שיש הרבה זמן עם המשפחה, אבל עדיין מגיעים יום יום לשפיים לעבודה. אני סופר אופטימי לגבי העתיד, דברים יסתדרו ויהיו תקופות יותר טובות”.

עד כמה זה שאין כדורגל בארץ ושחקנים שלא משחקים זה משפיע על הזימונים?

”הם לא משחקים ועד גיאורגיה זה יהיה חודש כבר שלא עושים משחק, אבל יש שחקנים שהם חלק מהנבחרת הזו והם יהיו, המצב המורכב גורם טיפה לשים דגש יותר על ליגיונרים שמשחקים באופן שוטף, אבל יש שחקנים שהם חלק גדול ואמיתי מהנבחרת הזו, אז נצטרך להיות גמישים”.

רן בן שמעון (שחר גרוס)

סולומון, אבו פאני ועוד לא בסגל.

”אנחנו בקשר יום יומי עם השחקנים והמאמן שלהם. דיברתי עם המאמן של לצ’ה, הם מדברים על זה שיש על גאנלדמן עומס, ואני מבין את זה, הם נלחמים על הישארות, אבל התעקשתי עליו בכל זאת והגעתי להסכמה שהוא ישחק חלק מהזמן. אבו פאני זה משהו ברמה האישית, הוא ביקש להשתחרר. תמיד כשרצינו הוא בא, הוא שיחק בתקופות שהיה פצוע, אז בחרתי לשחרר אותו”.

נטע לביא משחק ובכושר, יכול היה להיות בסגל. למה זה לא קרה?

“דיברנו, יש כמה מורכבויות פה. הוא כרגע תפס את המקום שלו בהרכב, הם בליגת האלופות של אסיה, הוא הביע חשש שאם יבוא לנבחרת לשלושה ימים האלה למשחק אחד הוא יכול להפסיד את ההרכב. אנחנו צריכים אותו גם בספטמבר ובהחלטה משותפת החלטנו שלא יגיע, כי זה יכול היה לפעול נגדו, אם היה מגיע הוא היה מפסיד 4 משחקים במועדון, שגם שלח לנו מייל שהוא מעדיף שנטע לא יגיע. רציתי מאוד שנטע יגיע, ולזכותו ייאמר שהוא תמיד רוצה להגיע לנבחרת. למשחק אחד, בטח בטיסה טרנס אטלנטית, העדפתי לוותר.

“רציתי גם את טוקולומטי ועבדה מארה”ב, אבל בחרתי שהשחקנים שישחקו יותר כרגע זה בריבו ותורג’מן ולהביא שחקנים ל-10 דקות בטיסה טרנס אטלנטית זה פחות טוב. יש לי הערכה גדולה לעבדה וטוקלומטי, שמשחקים לאחרונה ונראים נהדר. הם יגיעו בהזדמנות אחרת לנבחרת. דיברתי איתם ואמרתי להם שהם יגיעו בעתיד”.

נטע לביא (IMAGO)

הזמנת 4 בלמים לסגל, זה ישפיע על המערך?

”המערך גמיש, אוהבים ויודעים לשחק עם 2 או 3 בלמים ומחליפים תוך כדי המשחק מערכים. נראה לגבי המערך, הזמנתי את השחקנים הטובים ביותר למשחק הזה”.

מבחינה מקצועית, זה לא סוד שגם אתה וגם אנשי ההתאחדות הצהירו שהמטרה היא להגיע ליורו 2028. לא יהיה לך יותר מדי משחקים כדי לתרגל את מה שאתה באמת רוצה. הצלחת לארגן רק משחק אחד, שסולומון לא זמין בו. לא ברור מה יהיה ביוני.

”אתה לא מבין כמה קשה היה לארגן את המשחק הזה. יש מורכבויות אדירות, אבל נעשה הכל כדי לעשות הכל הכי טוב. יש לנו שחקנים מדהימים, גם מתוך החושך הגדול הזה אפשר לקחת דברים חיוביים. נסענו לבקר שחקנים, אנחנו עושים איתם פגישות זום. יש לי הערכה אדירה לכל דקה שאנחנו מקבלים לשחק. גם המשחק הזה מול גיאורגיה לא מובן מאליו”.

זה דור זהב של הגיאורגים. מה תרצה להרוויח מהמשחק הזה?

”יש תוכניות טקטיות. המטרה היא מתוך המצב לראות איך אנחנו מתמודדים עם קושי ומורכבות, רוצים לנצח כל משחק שאנחנו משחקים. אנחנו מאוד ננסה להפריד את הרעשים מסביב ולהתמקד בכדורגל. השחקנים שלנו עשו את זה בצורה הרואית עד היום”.

מה לגבי העניין המנטלי? יש שחקנים שמשאירים משפחות בבית. איך עושים את הסוויץ’?

”הם אלה שנותנים לנו את הכוח, לא רציתי כזה רצון להגיע לנבחרת מעולם, הם מאוד רוצים להגיע ולהיות ביחד. יש מחיר אישי לכל אחד מאיתנו, אבל אנחנו חלק מעם כל כך חזק ושונה. אני רואה את זה בכל יום”.

אין 6 אמיתי בסגל כי נטע, ג’אבר ואבו פאני לא בסגל. אליאל פרץ מתאמן אבל לא משחק.

”גבי קניקובסקי יוכל להיות באזור שם ולמצוא איזון בין השחקנים מליגת העל לליגיונרים. יהיה קשה להוציא 90 דקות משחקני ליגת העל וננסה לעשות מיקס. גם טקטי, אבל גם שיהיה מתאים פיזית. נרצה לייצר נבחרת אינטנסיבית עם מספרים טובים והשקעה”.

מוחמד אבו פאני (IMAGO)

ברק בכר היה שחקן שלך. מה אתה חושב על ההחלטה של מכבי חיפה להמשיך עמו?

”החלטה טובה של מכבי חיפה”.

אמרת גם כשדניאל פרץ היה בתקופה פחות טובה שזו העמדה האחרונה שאתה מודאג לגביה. כרגע הוא משחק בקביעות ונראה טוב.

”אני כל כך שמח שהוא משחק, הנפש שלו הייתה צמאה לזה ולהערכה אישית. לנו זה עושה טוב מאוד. אני בטוח שגם גלזר יתחיל לשחק. אני לא מודאג מהעמדה הזו, חשוב לנו שדניאל משחק. אם זה עם הצלחה ואם הוא טוב אז זה בכלל מעולה, ובתקופה האחרונה הוא יוצא מן הכלל”.

דניאל פרץ מאושר (IMAGO)

יצא לך לדבר עם דן ביטון?

“הייתה לי שיחה בימים הראשונים, הנפש סערה, לא הרבה דברים מטלטלים לך ככה את הנפש. אני חושב שבעזרת השם הוא יחלים לחלוטין מהדבר הזה ויחזור לשחק. רק ילד עם כזה לב גדול יכול שהשריר יעבוד הרבה, כנראה שזה סימן מלמעלה שצריך לעצור טיפה. מעניין אותי קודם כל שיהיה בריא, מעבר לכדורגל. הוא איש ויקר אהוב. ממה שאני שומע ויודע, הכל יהיה בסדר והוא יחזור במהרה למצב הרגיל”.

אין אף שחקן של מכבי חיפה אצלך בסגל. רצית את ינון פיינגזיכט, נכון?

”לנבחרת הצעירה יש משחק חשוב מאוד נגד בוסניה ובכל זאת החלטתי לקחת את ניקיטה סטויאנוב משם. לא חשבתי שיהיה נכון לקחת גם את ינון כי אנחנו חושבים שכרגע ניקיטה יותר מוכן, והוא בא לשחק. חשבתי שכדי לקחת שחקן לסגל ולא לשחק דקות משמעותיות אז פחות נכון לקחת שחקן לגיא לוזון למשחק כזה חשוב כמו שמחכה לו”.