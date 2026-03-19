יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:33
עם גאנדלמן, נוי וירדן כהן: פורסם סגל הנבחרת

סולומון וגם אבו פאני, ג'אבר ודן ביטון לא זמינים, אך תורג'מן, בריבו, גלוך, שועה ולוי בפנים: בן שמעון בחר את השחקנים שישחקו בחמישי בגיאורגיה

עומרי גאנדלמן (IMAGO)
הכדורגל הישראלי אומנם מושבת כבר כמעט כשלושה שבועות בשל המלחמה עם איראן ולבנון והירי הרקטי לשטח ישראל, אך נבחרת ישראל תחזור לשחק ותתארח ביום חמישי, בדיוק בעוד כשבוע, אצל גיאורגיה.

מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, פרסם הבוקר (חמישי) את הסגל שלו לקראת ההתמודדות. מנור סולומון, מחמוד ג’אבר, מוחמד אבו פאני ודן ביטון, שלא כשירים, נותרו בחוץ, מי שזכה לזימון בכורה הוא מגן בית”ר ירושלים, ירדן כהן.

מוליכת ליגת העל, הפועל באר שבע, היא הקבוצה ששלחה לסגל הכי הרבה נציגים (4). אחריה, בית”ר ירושלים ומכבי תל אביב, ששלחו שלושה נציגים כל אחת. הפועל תל אביב שלחה נציג אחד, ואילו מכבי חיפה נותרה ללא אף נציג בנבחרת הלאומית. הסגל, שכולל 23 שחקנים, מורכב מ-12 ליגיונרים.

סגל נבחרת ישראל 

שוערים: דניאל פרץ (סאות’המפטון), עומרי גלזר (הכוכב האדום בלגרד), ניב אליאסי (הפועל באר שבע).

שחקני הגנה: אלי דסה (ניימיכן), גיא מזרחי (הפועל באר שבע), עידן נחמיאס (לודוגורץ), סתיו למקין (טוונטה), אור בלוריאן (הפועל באר שבע), ניקיטה סטויאנוב (דינמו בוקרשט), רוי רביבו (מכבי תל אביב), ירדן כהן (בית”ר ירושלים).

שחקני קישור והתקפה: ירין לוי (בית”ר ירושלים), דור פרץ (מכבי תל אביב), עומרי גאנדלמן (לצ’ה), אליאל פרץ (הפועל באר שבע), איתמר נוי (מכבי תל אביב), גבי קניקובסקי (פרנצווארוש), אוסקר גלוך (אייאקס), ענאן חלאילי (אוניון סן ז’ילואז), סתיו טוריאל (הפועל תל אביב), ירדן שועה (בית”ר ירושלים), תאי בריבו (די סי יונייטד) ודור תורג’מן (ניו אינגלנד רבולושן).

