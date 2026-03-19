ראפיניה בסימן מסי, ליברפול הראתה פוטנציאל

אז ברצלונה כבשה שביעייה בליגת האלופות בפעם השלישית בתולדותיה, ושתי ההצגות הקודמות עמדו, באופן לא מפתיע, בסימן ליאו מסי. ראשית, הפרעוש הבקיע חמישייה לרשת של באייר לברקוזן ב-1:7 ב-2012. לאחר מכן, "הסתפק" בשלושער בתוספת בישול ללואיס סוארס והכשלה לכדור חופשי, אותו ביצע ניימאר, ב-0:7 על סלטיק ב-2016. כלומר, הגאון הארגנטיני היה מעורב ב-5 מתוך 7 השערים של הבלאוגרנה בשני המקרים הקודמים. ובכן, אתמול התעלה ראפיניה עם מעורבות ב-6 כיבושים בדרך ל-2:7 מכונן על ניוקאסל, שסלל את דרכה של בארסה לרבע הגמר.

המופע של הברזילאי התחיל כאשר סיים מבצע קבוצתי של לאמין ימאל ופרמין לופס. לאחר מכן, הוא הגביה כדור חופשי מושלם לראשו של ג'רארד מרטין, שבישל למארק ברנאל. על סף השריקה להפסקה, הוא הוכשל ברחבה כאשר ניסה להגיע לכדור רוחב וגרם לפנדל, אותו תרגם לאמין ימאל לשער. בפתיחת המחצית השנייה, בישל ראפיניה במסירת עומק מרהיבה לפרמין לופס, ותוך דקות ספורות הוסיף גם אסיסט לראשו של רוברט לבנדובסקי בכדור קרן. לבסוף, הוא גם קיבל ברחבה "מסירה" של ג'ייקוב ראמזי האורח, השלים בקלילות צמד אישי וקבע את התוצאה הסופית.

אחריות ל-6 שערים מתוך השביעייה? מי בכלל העז לחלום על תופעה כזו, ועוד במשחק מול היריבה שהייתה עדיפה על בארסה בשבוע שעבר, הגבילה אותה מאוד מבחינה התקפית והייתה ראויה לניצחון. פנדל מאוחר של לאמין ימאל גנז מניוקאסל הישג נאה, והמאמן אדי האו היה אופטימי לקראת הגומלין בקטלוניה. "נשחק כרגיל", הוא הבטיח, וכך אכן היה. למעשה, ניוקאסל נתנה פייט מעולה במחצית הראשונה, ניצלה היטב את קו ההגנה הגבוה האופייני של האנזי פליק, וכבשה שני שערים במהלכים קבוצתיים טובים תוך פחות מחצי שעה.

אנתוני אלאנגה, שכבש שער בודד בכל המסגרות עד אתמול, הרגיש לפתע חופשי ומאושר והבקיע צמד. הוא אפילו יכול היה לשאוף לשחזר את ההצגה של פאוסטינו אספרייה הקולומביאני מ-1997 – להרשית שלושער לזכות ניוקאסל נגד ברצלונה. עם השמירה הלקויה עליו, זו בהחלט הייתה מחשבה הגיונית, וזה היה הערב בו הסכום של 55 מיליון ליש"ט, ששולם תמורתו לנוטינגהאם פורסט, לא נראה מופרך לחלוטין. ואולם, החוליה הקדמית של פליק מסוגלת להשכיח את כל המחדלים בעורף. 3 מחציות איכותיות היו לניוקאסל במפגש הכפול הזה, אבל המחצית האחרונה הפכה אותה לסוג של בדיחה בתצוגת תכלית.

ואז נזכרו בקטלוניה שהמאמן האנגלי האחרון שהגיע לקאמפ נואו לפני עשור היה גארי נוויל עם ולנסיה, והעטלפים ספגו אז שביעיה. זה נגמר 7:0 בגביע הספרדי ב-2016 מרביעייה של סוארס ושלושער של מסי. האורוגוואי אף בישל אז את אחד השערים של הארגנטיני, שאז היה מעורב ב-5 כיבושים. מתברר שראפיניה התעלה גם עליו. ככל שחולף הזמן, גוברת התחושה שבאמת אפשר לדבר עליו בנשימה אחת עם גיבורי שלישיית MSN. ראפיניה התחיל מלמטה, והקריירה שלו שונה בתכלית, אבל הוא סופרסטאר לכל דבר. הוא מצטיין לא רק בפעולות הקטלניות עם הכדור, אלא גם בתנועה החכמה בלעדיו, ויש לו תרומה מהותית לכך שהמשחק של בארסה בלתי צפוי. היה יכול להיות מעניין מאוד לצפות בראפיניה עם מסי וסוארס. מאידך, מרתק לצפות בו גם עם לאמין ימאל. המציאות ממש לא רעה.

בערב פורה במיוחד בליגת האלופות, אפשר היה לקבל שביעייה נוספת גם באנפילד. גלאטסראיי הגיעה לשם עם יתרון 0:1 מהמשחק הראשון ותקוות גדולות להשלים סנסציה, אבל הכל הלך הפוך מבחינת אלופת טורקיה. ויקטור אוסימן שבר את ידו במחצית הראשונה, מחליפו, נואה לאנג, נפצע קשה באצבע משלט פרסום, וההגנה קרסה לחלוטין תחת לחץ עצום של ליברפול. לעיתים נדירת השחקן המצטיין במגרש הוא שוער שספג רביעייה, אבל זה היה המקרה. אורורג'אן שאקיר היה עצום, ובלעדיו התוצאה הסופית הייתה גבוהה הרבה יותר מ-4:0.

טרבזון היא עיר של שוערים בטורקיה. שנול גונש הוא לא רק המאמן שהצעיד את הנבחרת למקום השלישי במונדיאל 2002, אלא גם שוער אגדי שזכה ב-6 אליפויות עם טרבזונספור בין 1976 ל-1984 עם מאזנים הגנתיים חלומיים. טולגה זנגין ואונור קיבראק המשיכו את פועלו בטרבזונספור במילניום הנוכחי. אורורג'אן שאקיר הצטרף לרשימה, והיה אליל ענק בעיר. האליפות ב-2022, לצידו של אנתוני וואקמה, רשומה על שמו, ובשלב מסוים הוא היה גם מועמד רציני להצטרף לליברפול. בקיץ האחרון שילמה תמורתו גלאטסראיי 27 מיליון אירו – סכום חריג למדי עבור שוער בליגה הטורקית, מה גם שהוא יחגוג אוטוטו את יום הולדתו ה-30. העניין הוא כי הוא מוצדק, ואתמול ראתה אותו אירופה במלוא הדרו.

12 עצירות היו לו אתמול. הוא הדף פנדל של מוחמד סלאח בשלהי המחצית הראשונה, ואז ביצע הצלה כפולה מהסרטים מול המצרי ופלוריאן וירץ. גם במחצית השנייה הוא התעופף ומנע מרוב הכדורים להיכנס לרשתו. בשורה התחתונה, זה היה פשוט יותר מדי. ליברפול הייתה עוצמתית מאוד, ודומיניק סובוזסלאי סיפק עוד הופעה לפנתיאון. הקשר ההונגרי הוא המצטיין של העונה אצל ארנה סלוט בפער ניכר, ובשלב זה יש להזכיר כי גמר ליגת האלופות מתקיים אצלו "בבית" בבודפשט.

הדרך לשם תהיה קשה מאוד. ברבע הגמר יפגשו האדומים את פאריס סן ז'רמן, שהדיחה אותם בשמינית הגמר אשתקד, ואז, אם יעברו – תמתין להם באיירן מינכן או ריאל מדריד בחצי הגמר. על סמך ההופעות עד כה, ליברפול אמורה להיות אנדרדוג נגד כולן, אבל הפוטנציאל קיים, וניתן היה לראות אותו אתמול. לא רק סובוזסלאי זהר. וירץ נראה הרבה יותר מחובר לקבוצה בהשוואה לתחילת העונה. הוגו אקיטיקה נמצא בכושר טוב לאחרונה. סלאח לא נתן להחמצת הפנדל לקלקל לו את הערב, והיה נפלא אחרי ההפסקה עם בישול לחלוץ הצרפתי ושער אופייני משלו. 32 בעיטות היו אתמול לליברפול, מחציתן למסגרת, מול יריבה שלא ספגה מולה בשני המפגשים בטורקיה, ולא כדאי לזלזל בה.

זה היה גם ציון דרך לסלאח שכבש את שערו ה-50 בליגת האלופות. בתזמון משעשע, גם הארי קיין עשה זאת וחגג 50 שערי צ'מפיונס ליג, כאשר הבקיע צמד לרשת אטאלנטה. אחרי 1:6 בברגאמו בשבוע שעבר, הסתפקה אלופת גרמניה ברביעייה “בלבד”, אם כי ניתן היה להגיע לשביעיות בשני המפגשים. הסקורר האנגלי עשה כהרגלו את הכותרות, אבל היום היה בעיקר של נער הפלא, לנארט קארל, שהתבשר על זימונו לנבחרת גרמניה. הוא חגג זאת עם שער ובישול אדיר ללואיס דיאס, ובגיל 18 הפך לגרמני הצעיר ביותר שעושה זאת בליגת האלופות. בקצב הנוכחי, הוא ישבור עוד שיאים לא מבוטלים בתקופה הקרובה.

והיה גם הקרב בין טוטנהאם לאתלטיקו מדריד, שהבטיח שערים רבים אחרי 2:5 לקבוצה של צ'ולו סימאונה בשבוע שעבר – ואכן קיים. הפעם לא היו חילופים של שוער בדקה ה-17, ובאופן כללי התרנגולים העניקו לאוהדים הופעה עם המון אמונה ותשוקה, למרות שהסיכוי למחוק את הפיגור היה קלוש. לשם כך נדרשה טוטנהאם להבקיע לפחות 3 פעמים, ואת זה היא עשתה, בעיקר בזכות משחק משובח של צ'אבי סימונס שהצטיין עם צמד. היה צורך גם לשמור על רשת נקיה, ואת זה הקבוצה שמסובכת בקרבות תחתית בפרמייר ליג לא מסוגלת לעשות. אז היא ניצחה "רק" 2:3, ובסך הכל הובקעו אתמול 23 שערים ב-4 משחקים. הייתכן שיהיה ממוצע כזה גם ברבע הגמר?