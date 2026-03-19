"דניאל פרץ רק הולך ומשתפר, עוד הופעה אדירה"

דניאל פרץ ממשיך לבסס את מעמדו בין הקורות של סאות'המפטון, וסיפק הופעה מרשימה במיוחד בניצחון 0:1 על נוריץ'. השוער הישראלי היה מהגורמים המרכזיים לניצחון, כשהציג ביטחון, תגובות מהירות ויכולת שהשאירה את קבוצתו במשחק ברגעים קריטיים.

ב'דיילי אצ'ו' לא נשארו אדישים להופעה של פרץ והעניקו לו ציון 8, הגבוה בקבוצה, לצד בחירה בו לשחקן המשחק. באתר נימקו: "נבחר לשחקן המשחק אחרי שסיפק שבע הצלות. הבולטת שבהן הייתה עצירה נהדרת בתגובה מהירה מזווית קשה, למרות שההדיפה הראשונה שלו שלחה את הכדור לאזור מסוכן. הוא הציל את סאות'המפטון במהלך מחצית שנייה איטית".

פרץ עמד במבחנים לא פשוטים לאורך ההתמודדות, במיוחד כאשר נוריץ' ניסתה לחזור למשחק, אך פעם אחר פעם הצליח לסכל את ניסיונות היריבה ולשמור על רשת נקייה. היכולת הזו הוכיחה שוב עד כמה הוא הופך לדמות משמעותית במערך של הקבוצה האנגלית.

המאמן מחמיא: “הוא רק הולך ומשתפר”

גם המאמן טונדה אקרט החמיא לשוער לאחר המשחק והתייחס להתקדמות שלו: "הוא רק הולך ומשתפר. אני חושב שלשוער, במיוחד, לא קל למצוא את הקצב אם אתה בחוץ תקופה ארוכה".

אקרט הוסיף: "טוב לראות שהוא כן מוצא את הקצב שלו. בדיוק כמו מול קובנטרי, זו הייתה עוד הופעה מצוינת".

המחמאות מהמאמן והדירוג הגבוה בתקשורת המקומית מצביעים על מגמה ברורה, פרץ נכנס לעניינים בקצב מרשים, ואם ימשיך כך, הוא עשוי להפוך לאחד השחקנים החשובים של סאות'המפטון במאבקיה בהמשך העונה.