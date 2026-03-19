7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6838-6637איפסוויץ'3
6843-5238מילוול4
6356-5938האל סיטי5
6048-6138סאות'המפטון6
6050-5838רקסהאם7
5748-5538דרבי קאונטי8
5546-5038ווטפורד9
5348-4838בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5146-5138נוריץ'12
5140-4538סטוק סיטי13
5149-4938בריסטול סיטי14
5052-5338שפילד יונייטד15
5060-4938ק.פ.ר16
4948-4238פרסטון17
4845-3638צ'רלטון18
4249-3638בלקבורן19
4048-3637פורטסמות'20
4054-3938ווסט ברומיץ'21
3949-3638אוקספורד יונייטד22
3860-5138לסטר23
-676-2338שפילד וונסדיי24

"דניאל פרץ רק הולך ומשתפר, עוד הופעה אדירה"

אקרט, מאמנו של השוער הישראלי, החמיא אחרי ההופעה הנהדרת בסאות'המפטון, בה זכה לציון 8 מהתקשורת האנגלית, הגבוה ביותר בקבוצה: "הציל את הסיינטס"

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ ממשיך לבסס את מעמדו בין הקורות של סאות'המפטון, וסיפק הופעה מרשימה במיוחד בניצחון 0:1 על נוריץ'. השוער הישראלי היה מהגורמים המרכזיים לניצחון, כשהציג ביטחון, תגובות מהירות ויכולת שהשאירה את קבוצתו במשחק ברגעים קריטיים.

ב'דיילי אצ'ו' לא נשארו אדישים להופעה של פרץ והעניקו לו ציון 8, הגבוה בקבוצה, לצד בחירה בו לשחקן המשחק. באתר נימקו: "נבחר לשחקן המשחק אחרי שסיפק שבע הצלות. הבולטת שבהן הייתה עצירה נהדרת בתגובה מהירה מזווית קשה, למרות שההדיפה הראשונה שלו שלחה את הכדור לאזור מסוכן. הוא הציל את סאות'המפטון במהלך מחצית שנייה איטית".

פרץ עמד במבחנים לא פשוטים לאורך ההתמודדות, במיוחד כאשר נוריץ' ניסתה לחזור למשחק, אך פעם אחר פעם הצליח לסכל את ניסיונות היריבה ולשמור על רשת נקייה. היכולת הזו הוכיחה שוב עד כמה הוא הופך לדמות משמעותית במערך של הקבוצה האנגלית.

דניאל פרץ מאושר (IMAGO)דניאל פרץ מאושר (IMAGO)

המאמן מחמיא: “הוא רק הולך ומשתפר”

גם המאמן טונדה אקרט החמיא לשוער לאחר המשחק והתייחס להתקדמות שלו: "הוא רק הולך ומשתפר. אני חושב שלשוער, במיוחד, לא קל למצוא את הקצב אם אתה בחוץ תקופה ארוכה".

אקרט הוסיף: "טוב לראות שהוא כן מוצא את הקצב שלו. בדיוק כמו מול קובנטרי, זו הייתה עוד הופעה מצוינת".

המחמאות מהמאמן והדירוג הגבוה בתקשורת המקומית מצביעים על מגמה ברורה, פרץ נכנס לעניינים בקצב מרשים, ואם ימשיך כך, הוא עשוי להפוך לאחד השחקנים החשובים של סאות'המפטון במאבקיה בהמשך העונה.

