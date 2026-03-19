 מזרח 
72%7475-798068דטרויט פיסטונס
68%7347-792769בוסטון סלטיקס
64%7639-806570ניו יורק ניקס
59%7936-818369קליבלנד קאבלירס
57%7760-787869טורונטו ראפטורס
56%7550-764066אורלנדו מג'יק
55%8059-814669אטלנטה הוקס
53%8091-801970פילדלפיה 76'
51%7828-812870שארלוט הורנטס
50%8211-834470מיאמי היט
43%7875-753968מילווקי באקס
43%8383-812970שיקגו בולס
26%7977-738969ברוקלין נטס
24%8233-755667וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7473-799067סן אנטוניו ספרס
63%7512-780368יוסטון רוקטס
61%8232-851071דנבר נאגטס
59%8027-803570לוס אנג'לס לייקרס
59%8215-842471מינסוטה טימברוולבס
57%7537-766168פיניקס סאנס
50%8000-807770גולדן סטייט ווריורס
50%7584-764968לוס אנג'לס קליפרס
47%8226-809970פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
35%8136-788568ניו אורלינס פליקנס
32%8251-798269ממפיס גריזליס
29%8639-814269יוטה ג'אז
27%8434-777470סקרמנטו קינגס

"אבדיה נראה שוב כמו השחקן שנבחר לאולסטאר"

בארה"ב מעודדים מהיכולת של הישראלי ב-119:127 על אינדיאנה והחמיאו בגדול: "בריא וחד, סגר את המשחק, 13 מ-16 מהקו - סימן מצוין עבור הבלייזרס"

דני אבדיה (רויטרס)
פורטלנד רשמה ניצחון חוץ חשוב 119:127 על אינדיאנה, כזה שהעלה אותה למקום ה-9 במערב והכניס אותה חזק למאבק על הפליי-אין. למרות שהבלייזרס כבר הובילו בפער של 22 נקודות ברבע האחרון, הפייסרס הצליחו לצמק עד מינוס 3 בדקה האחרונה, לפני שהקאמבק שלהם נעצר.

מי שעמד במרכז תשומת הלב בתקשורת האמריקאית היה דני אבדיה, שסיפק הופעה גדולה והמשיך בכושר המרשים שלו. באתר "בלייזרס אדג'" החמיאו במיוחד לישראלי ולשיתוף הפעולה שלו עם דונובן קלינגן: "דני אבדיה ודונובן קלינגן היו שילוב קטלני במשחק הזה. דני נראה מאוד כמו השחקן שנבחר למשחק האולסטאר, עם 32 נקודות, 5 אסיסטים ו-11 ריבאונדים".

באתר גם התייחסו לרגע מפתיע בסיום, כאשר אבדיה מצא את עצמו על הספסל במהלך התקפה קריטית: "באופן לא ברור, אבדיה היה על הספסל במהלך פוזשן חשוב בדקות הסיום, פחות מ-2 דקות לסוף. עם השחקן ההתקפי הטוב ביותר שלהם מחוץ למגרש, הבלייזרס נתנו את הכדור לסקוט הנדרסון, שכדרר כמעט את כל השעון לפני שביצע עבירת תוקף". למרות זאת, אבדיה חזר בזמן והכריע מהקו: "אבדיה חזר לאחר העצירה וסגר את המשחק עם שתי זריקות עונשין".

היכולת של אבדיה הורגשה כבר מהפתיחה, כאשר הוא וקלינגן קבעו את הטון: "אבדיה וקלינגן קבעו את הקצב מיד, עם 14 נקודות כל אחד ברבע הראשון". הבלייזרס, כך לפי הדיווח, התמקדו בכניסות לצבע והגיעו ל-54 נקודות מהאזור הזה.

“סימן מצוין עבור פורטלנד”

עוד אלמנט מרכזי במשחק של אבדיה היה היכולת שלו מהקו, שהפכה לכלי משמעותי: "אבדיה סגר את המשחק עם שתי זריקות עונשין מכריעות. הוא סיים עם 13 מ-16 מהקו, וזה סימן מצוין עבור הבלייזרס".

ב"בלייזרס אדג'" הרחיבו גם על השיפור של אבדיה מאז הפציעה בגב, וציינו כי לפני אותה פציעה הוא הגיע פעמים רבות לקו העונשין, אך לאחריה נרשמה ירידה. כעת, נראה שהוא חוזר לעצמו: "אבדיה נראה בריא והחדירות שלו מתחילות להוביל ליותר סלים, יותר זריקות עונשין ויותר אסיסטים".

לסיכום, בארה"ב מזהים מגמה ברורה: אבדיה חוזר לכושר שיא, ואם היכולת הזו תימשך, בפורטלנד מאמינים שזה עשוי להיות גורם משמעותי במאבק שלהם להשיג מיקום טוב יותר לקראת טורניר הפליי-אין הקרוב.

