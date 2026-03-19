"אבדיה נראה שוב כמו השחקן שנבחר לאולסטאר"

פורטלנד רשמה ניצחון חוץ חשוב 119:127 על אינדיאנה, כזה שהעלה אותה למקום ה-9 במערב והכניס אותה חזק למאבק על הפליי-אין. למרות שהבלייזרס כבר הובילו בפער של 22 נקודות ברבע האחרון, הפייסרס הצליחו לצמק עד מינוס 3 בדקה האחרונה, לפני שהקאמבק שלהם נעצר.

מי שעמד במרכז תשומת הלב בתקשורת האמריקאית היה דני אבדיה, שסיפק הופעה גדולה והמשיך בכושר המרשים שלו. באתר "בלייזרס אדג'" החמיאו במיוחד לישראלי ולשיתוף הפעולה שלו עם דונובן קלינגן: "דני אבדיה ודונובן קלינגן היו שילוב קטלני במשחק הזה. דני נראה מאוד כמו השחקן שנבחר למשחק האולסטאר, עם 32 נקודות, 5 אסיסטים ו-11 ריבאונדים".

באתר גם התייחסו לרגע מפתיע בסיום, כאשר אבדיה מצא את עצמו על הספסל במהלך התקפה קריטית: "באופן לא ברור, אבדיה היה על הספסל במהלך פוזשן חשוב בדקות הסיום, פחות מ-2 דקות לסוף. עם השחקן ההתקפי הטוב ביותר שלהם מחוץ למגרש, הבלייזרס נתנו את הכדור לסקוט הנדרסון, שכדרר כמעט את כל השעון לפני שביצע עבירת תוקף". למרות זאת, אבדיה חזר בזמן והכריע מהקו: "אבדיה חזר לאחר העצירה וסגר את המשחק עם שתי זריקות עונשין".

דני אבדיה (רויטרס)

היכולת של אבדיה הורגשה כבר מהפתיחה, כאשר הוא וקלינגן קבעו את הטון: "אבדיה וקלינגן קבעו את הקצב מיד, עם 14 נקודות כל אחד ברבע הראשון". הבלייזרס, כך לפי הדיווח, התמקדו בכניסות לצבע והגיעו ל-54 נקודות מהאזור הזה.

“סימן מצוין עבור פורטלנד”

עוד אלמנט מרכזי במשחק של אבדיה היה היכולת שלו מהקו, שהפכה לכלי משמעותי: "אבדיה סגר את המשחק עם שתי זריקות עונשין מכריעות. הוא סיים עם 13 מ-16 מהקו, וזה סימן מצוין עבור הבלייזרס".

דני אבדיה (רויטרס)

ב"בלייזרס אדג'" הרחיבו גם על השיפור של אבדיה מאז הפציעה בגב, וציינו כי לפני אותה פציעה הוא הגיע פעמים רבות לקו העונשין, אך לאחריה נרשמה ירידה. כעת, נראה שהוא חוזר לעצמו: "אבדיה נראה בריא והחדירות שלו מתחילות להוביל ליותר סלים, יותר זריקות עונשין ויותר אסיסטים".

לסיכום, בארה"ב מזהים מגמה ברורה: אבדיה חוזר לכושר שיא, ואם היכולת הזו תימשך, בפורטלנד מאמינים שזה עשוי להיות גורם משמעותי במאבק שלהם להשיג מיקום טוב יותר לקראת טורניר הפליי-אין הקרוב.