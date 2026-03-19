מהיר מרונאלדו: המספרים מאחורי ההישג של מסי

ליאו מסי הגיע לאבן דרך היסטורית נוספת בקריירה האגדית שלו, כאשר כבש את שערו ה-900 במשחק של אינטר מיאמי מול נאשוויל במסגרת גביע האלופות של קונקאקא”ף. למרות שהמשחק הסתיים ב-1:1 והקבוצה הודחה, הרגע הגדול נרשם כבר בדקה ה-7, עם סיומת אופיינית ברגל שמאל לאחר מהלך קבוצתי שהסתיים בכדור בתוך הרחבה.

הכוכב הארגנטינאי הגיע לציון הדרך בגיל 38, אחרי 1,142 משחקים רשמיים בקריירה, נתון שממחיש עד כמה מדובר בהישג יוצא דופן. לשם השוואה, כריסטיאנו רונאלדו הגיע ל-900 שערים רק במשחקו ה-1,238 ובגיל מבוגר יותר.

החל מברצלונה ועד מיאמי: הפיזור של השערים

המסע של מסי ל-900 שערים מתחלק בין ארבע תחנות מרכזיות. התקופה הדומיננטית ביותר הייתה כמובן בברצלונה, שם כבש 672 שערים ב-778 הופעות והפך לאגדה חיה עם אינספור תארים, כולל 10 אליפויות ספרד ו-4 זכיות בליגת האלופות.

ליאו מסי במדי ברצלונה (רויטרס)

לאחר מכן עבר לפאריס סן ז'רמן, שם רשם 32 שערים ב-75 משחקים, לפני שעבר לאינטר מיאמי ב-2023. בארצות הברית המשיך להבריק, וכבר עומד על 81 שערים בפחות מ-100 הופעות, נתון מרשים במיוחד. בנבחרת ארגנטינה, מסי תרם 115 שערים ב-196 משחקים רשמיים, כולל זכייה במונדיאל ב-2022, מה שהוסיף נדבך משמעותי לקריירה העשירה שלו.

איך מגיעים ל-900? הנתונים שמספרים את הסיפור

המספרים מאחורי השערים של מסי חושפים דפוס ברור. מתוך 900 שערים, 755 נכבשו ברגל שמאל, הנשק המרכזי שלו לאורך הקריירה. בנוסף, הוא כבש 111 שערים ברגל ימין, 30 בנגיחות ו-4 נוספים בדרכים אחרות.

מבחינת מיקום על המגרש, 724 שערים הגיעו מתוך הרחבה, בעוד 176 נכבשו מחוץ לה. מסי גם מצטיין במצבים נייחים, עם 112 פנדלים ו-70 שערים מבעיטות חופשיות.

שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)

במהלך הקריירה, היריבות האהובות עליו היו סביליה (25 שערים), אתלטיק בילבאו (24), אתלטיקו מדריד (23), ולנסיה (18), ריאל מדריד (17) ולבאנטה (16). אחד השיאים הגדולים בקריירה שלו הגיע ב-2012, אז כבש 91 שערים בשנה קלנדרית אחת, נתון שעד היום לא נשבר. בנוסף, הוא הפך לשחקן המהיר ביותר שהגיע ל-100 שערים בליגת האלופות.

מסי הוא רק השחקן השני בהיסטוריה שמגיע ל-900 שערים רשמיים, לצד כריסטיאנו רונאלדו, כאשר שניהם גם מחזיקים יחד ב-13 זכיות בכדור הזהב. אגדות כמו פלה ורומאריו אמנם התקרבו, אך לא הגיעו למספר הזה במשחקים רשמיים.

עם חוזה עד 2028 באינטר מיאמי ואפשרות לשחק גם מעבר לגיל 40, החלום על 1,000 שערים כבר לא נראה מופרך. אם לשפוט לפי הקצב הנוכחי, מסי עדיין רחוק מלהגיד את המילה האחרונה.