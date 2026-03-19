יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:33
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
103-114ניו יורק סיטי1
102-84נאשוויל2
76-64אינטר מיאמי3
75-44ניו יורק רד בולס4
64-44די.סי. יונייטד5
55-44שארלוט6
44-54שיקאגו פייר7
47-44טורונטו8
36-73ניו אינגלנד רבולושן9
38-54אטלנטה יונייטד10
38-34סינסינטי11
310-44מונטריאול12
312-54אורלנדו סיטי13
26-44קולומבוס קרו14
07-24פילדלפיה יוניון15
 מערב 
121-144ונקובר ווייטקאפס1
120-84FC לוס אנג'לס2
103-114סן דייגו אפ.סי3
91-64סן חוזה ארת'קווייקס4
92-54סיאטל סאונדרס5
95-74ריאל סולט לייק6
66-74קולורדו ראפידס7
65-53יוסטון דינמו8
56-64דאלאס9
47-64לוס אנג'לס גלאקסי10
47-54אוסטין11
47-44קנזס סיטי12
411-44מינסוטה יונייטד13
311-64פורטלנד טימברס14
16-14סנט לואיס סיטי15

מהיר מרונאלדו: המספרים מאחורי ההישג של מסי

הפרעוש הגיע ל-900 שערים ב-1,142 משחקים: כמה כבש מחוץ לרחבה, כמה ברגל שמאל וכמה פנדלים? כל הנתונים על ציון הדרך הדהים. וגם: היריבות האהובות

ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

ליאו מסי הגיע לאבן דרך היסטורית נוספת בקריירה האגדית שלו, כאשר כבש את שערו ה-900 במשחק של אינטר מיאמי מול נאשוויל במסגרת גביע האלופות של קונקאקא”ף. למרות שהמשחק הסתיים ב-1:1 והקבוצה הודחה, הרגע הגדול נרשם כבר בדקה ה-7, עם סיומת אופיינית ברגל שמאל לאחר מהלך קבוצתי שהסתיים בכדור בתוך הרחבה.

הכוכב הארגנטינאי הגיע לציון הדרך בגיל 38, אחרי 1,142 משחקים רשמיים בקריירה, נתון שממחיש עד כמה מדובר בהישג יוצא דופן. לשם השוואה, כריסטיאנו רונאלדו הגיע ל-900 שערים רק במשחקו ה-1,238 ובגיל מבוגר יותר.

החל מברצלונה ועד מיאמי: הפיזור של השערים

המסע של מסי ל-900 שערים מתחלק בין ארבע תחנות מרכזיות. התקופה הדומיננטית ביותר הייתה כמובן בברצלונה, שם כבש 672 שערים ב-778 הופעות והפך לאגדה חיה עם אינספור תארים, כולל 10 אליפויות ספרד ו-4 זכיות בליגת האלופות.

ליאו מסי במדי ברצלונה (רויטרס)ליאו מסי במדי ברצלונה (רויטרס)

לאחר מכן עבר לפאריס סן ז'רמן, שם רשם 32 שערים ב-75 משחקים, לפני שעבר לאינטר מיאמי ב-2023. בארצות הברית המשיך להבריק, וכבר עומד על 81 שערים בפחות מ-100 הופעות, נתון מרשים במיוחד. בנבחרת ארגנטינה, מסי תרם 115 שערים ב-196 משחקים רשמיים, כולל זכייה במונדיאל ב-2022, מה שהוסיף נדבך משמעותי לקריירה העשירה שלו.

איך מגיעים ל-900? הנתונים שמספרים את הסיפור

המספרים מאחורי השערים של מסי חושפים דפוס ברור. מתוך 900 שערים, 755 נכבשו ברגל שמאל, הנשק המרכזי שלו לאורך הקריירה. בנוסף, הוא כבש 111 שערים ברגל ימין, 30 בנגיחות ו-4 נוספים בדרכים אחרות.

מבחינת מיקום על המגרש, 724 שערים הגיעו מתוך הרחבה, בעוד 176 נכבשו מחוץ לה. מסי גם מצטיין במצבים נייחים, עם 112 פנדלים ו-70 שערים מבעיטות חופשיות.

שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)

במהלך הקריירה, היריבות האהובות עליו היו סביליה (25 שערים), אתלטיק בילבאו (24), אתלטיקו מדריד (23), ולנסיה (18), ריאל מדריד (17) ולבאנטה (16). אחד השיאים הגדולים בקריירה שלו הגיע ב-2012, אז כבש 91 שערים בשנה קלנדרית אחת, נתון שעד היום לא נשבר. בנוסף, הוא הפך לשחקן המהיר ביותר שהגיע ל-100 שערים בליגת האלופות.

מסי הוא רק השחקן השני בהיסטוריה שמגיע ל-900 שערים רשמיים, לצד כריסטיאנו רונאלדו, כאשר שניהם גם מחזיקים יחד ב-13 זכיות בכדור הזהב. אגדות כמו פלה ורומאריו אמנם התקרבו, אך לא הגיעו למספר הזה במשחקים רשמיים.

עם חוזה עד 2028 באינטר מיאמי ואפשרות לשחק גם מעבר לגיל 40, החלום על 1,000 שערים כבר לא נראה מופרך. אם לשפוט לפי הקצב הנוכחי, מסי עדיין רחוק מלהגיד את המילה האחרונה.

