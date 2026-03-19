יום חמישי, 19.03.2026 שעה 06:59
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
103-114ניו יורק סיטי1
102-84נאשוויל2
76-64אינטר מיאמי3
75-44ניו יורק רד בולס4
64-44די.סי. יונייטד5
55-44שארלוט6
44-54שיקאגו פייר7
47-44טורונטו8
36-73ניו אינגלנד רבולושן9
38-54אטלנטה יונייטד10
38-34סינסינטי11
310-44מונטריאול12
312-54אורלנדו סיטי13
26-44קולומבוס קרו14
07-24פילדלפיה יוניון15
 מערב 
121-144ונקובר ווייטקאפס1
120-84FC לוס אנג'לס2
103-114סן דייגו אפ.סי3
91-64סן חוזה ארת'קווייקס4
92-54סיאטל סאונדרס5
95-74ריאל סולט לייק6
66-74קולורדו ראפידס7
65-53יוסטון דינמו8
56-64דאלאס9
47-64לוס אנג'לס גלאקסי10
47-54אוסטין11
47-44קנזס סיטי12
411-44מינסוטה יונייטד13
311-64פורטלנד טימברס14
16-14סנט לואיס סיטי15

מסי הגיע ל-900 שערים, מיאמי הודחה מהאלופות

למרות שהפרעוש הגיע לציון דרך אדיר, נשוויל חזרה מפיגור בדרך ל-1:1 בסיום והדיחה את אלופת ה-MLS מהצ'מפיונס של הקונקאקא"ף בעקבות חוק שערי החוץ

ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

אצטדיון צ'ייס אירח את אינטר מיאמי ונאשוויל עם שתי מטרות: לראות את שערו ה-900 של ליאו מסי, דבר שהושג מוקדם מאוד במשחק, ולהבטיח מקום ברבע גמר גביע האלופות של קונקאקא”ף, הישג שבסופו של דבר לא נרשם. המשחק הראשון הסתיים בתיקו ללא שערים, ולכן כל העיניים הופנו אל הקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו, שכללה את מסי, סרחיו רגילון, רודריגו דה פול וברטרמה בהתקפה.

כבר בדקות הפתיחה מסי התחבר עם חבריו, ובדקה ה-7, לאחר שיתוף פעולה מצוין עם סרחיו רגילון, בדומה למה שעשה בעבר עם ג'ורדי אלבה באגף הזה, הוא קיבל את הכדור ברחבה, השתלט עליו, לקח מספר צעדים ושחרר בעיטה חזקה באלכסון שהספיקה כדי להכניע את בריאן שוואקה, שלא יכול היה למנוע את השער ה-900 של הכוכב הארגנטינאי.

השליטה של אינטר מיאמי נמשכה, אך בדקה ה-41 הגיעה בשורה רעה כאשר רגילון לא יכול היה להמשיך ונאלץ לרדת בעקבות פציעה, כשהוא הוחלף על ידי נואה אלן. הספרדי היה במשחק טוב ואף בישל את שער היתרון של הקבוצה. כעת ממתינים לעדכון מהמועדון לגבי חומרת הפציעה של המגן, שרק חזר לאחרונה מפציעה.

שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)

נאשוויל האפילה על החגיגה של מסי

נאשוויל החמיצה הזדמנות זהב כאשר האני מוח'תאר, אחד השחקנים הטכניים ביותר שלה, מצא את עצמו במצב של אחד על אחד מול דיין סנט קלייר בדקה ה-67, עם הרבה זמן ומרחב. עם זאת, הבעיטה שלו חלפה מעל השער אל היציעים באצטדיון צ'ייס. הגרמני בעט חזק מדי, אך המהלך הזה השאיר את מסי ואינטר מיאמי במשחק.

החגיגה של מסי נקטעה בעקבות ערבוביה בהגנה שהסתיימה בשער של כריסטיאן אספינוסה בדקה ה-75. הוא ניצל כדור חוזר ברחבת היריבה, וללא היסוס שלח אותו לרשת בנגיעה מהאוויר כדי להשוות את התוצאה הכוללת ולהבטיח את מקומה של נאשוויל ברבע הגמר.

למרות שהמשחק הסתיים ב-1:1, שער החוץ העניק לנאשוויל את הכרטיס לשלב הבא, והיא יכולה להתגאות בכך שהרסה את חגיגת שער ה-900 של מסי. כעת היא ממתינה למנצחת בין קלוב אמריקה לפילדלפיה יוניון ברבע גמר הטורניר.

