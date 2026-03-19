מסי הגיע ל-900 שערים, מיאמי הודחה מהאלופות

אצטדיון צ'ייס אירח את אינטר מיאמי ונאשוויל עם שתי מטרות: לראות את שערו ה-900 של ליאו מסי, דבר שהושג מוקדם מאוד במשחק, ולהבטיח מקום ברבע גמר גביע האלופות של קונקאקא”ף, הישג שבסופו של דבר לא נרשם. המשחק הראשון הסתיים בתיקו ללא שערים, ולכן כל העיניים הופנו אל הקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו, שכללה את מסי, סרחיו רגילון, רודריגו דה פול וברטרמה בהתקפה.

כבר בדקות הפתיחה מסי התחבר עם חבריו, ובדקה ה-7, לאחר שיתוף פעולה מצוין עם סרחיו רגילון, בדומה למה שעשה בעבר עם ג'ורדי אלבה באגף הזה, הוא קיבל את הכדור ברחבה, השתלט עליו, לקח מספר צעדים ושחרר בעיטה חזקה באלכסון שהספיקה כדי להכניע את בריאן שוואקה, שלא יכול היה למנוע את השער ה-900 של הכוכב הארגנטינאי.

השליטה של אינטר מיאמי נמשכה, אך בדקה ה-41 הגיעה בשורה רעה כאשר רגילון לא יכול היה להמשיך ונאלץ לרדת בעקבות פציעה, כשהוא הוחלף על ידי נואה אלן. הספרדי היה במשחק טוב ואף בישל את שער היתרון של הקבוצה. כעת ממתינים לעדכון מהמועדון לגבי חומרת הפציעה של המגן, שרק חזר לאחרונה מפציעה.

שחקני מיאמי חוגגים עם מסי (רויטרס)

נאשוויל האפילה על החגיגה של מסי

נאשוויל החמיצה הזדמנות זהב כאשר האני מוח'תאר, אחד השחקנים הטכניים ביותר שלה, מצא את עצמו במצב של אחד על אחד מול דיין סנט קלייר בדקה ה-67, עם הרבה זמן ומרחב. עם זאת, הבעיטה שלו חלפה מעל השער אל היציעים באצטדיון צ'ייס. הגרמני בעט חזק מדי, אך המהלך הזה השאיר את מסי ואינטר מיאמי במשחק.

החגיגה של מסי נקטעה בעקבות ערבוביה בהגנה שהסתיימה בשער של כריסטיאן אספינוסה בדקה ה-75. הוא ניצל כדור חוזר ברחבת היריבה, וללא היסוס שלח אותו לרשת בנגיעה מהאוויר כדי להשוות את התוצאה הכוללת ולהבטיח את מקומה של נאשוויל ברבע הגמר.

למרות שהמשחק הסתיים ב-1:1, שער החוץ העניק לנאשוויל את הכרטיס לשלב הבא, והיא יכולה להתגאות בכך שהרסה את חגיגת שער ה-900 של מסי. כעת היא ממתינה למנצחת בין קלוב אמריקה לפילדלפיה יוניון ברבע גמר הטורניר.