6 נקודות לדני וולף, ברוקלין הובסה מול אוקלהומה

זה היה ערב חד צדדי לחלוטין בברקליס סנטר. אוקלהומה סיטי המשיכה בכושר הנהדר שלה והביסה את ברוקלין 92:121, במשחק שבו כבר מהדקות הראשונות היה ברור לאן הרוח נושבת. בתוך התבוסה הזו, דני וולף קיבל מקום בחמישייה וניסה לבלוט, אך התקשה להשפיע מול היריבה העדיפה.

וולף סיים את ההתמודדות עם 6 נקודות, 4 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-23 דקות, לצד חטיפה וחסימה, אך גם 3 איבודים ומדד פלוס מינוס שלילי במיוחד. למרות שלא היה מהבולטים במשחק, עצם העובדה שפתח מעידה על האמון שהוא מקבל בתקופה האחרונה.

מי שלא שותף כלל היה בן שרף, שנותר מחוץ לסגל עקב כאבים בכף הרגל. בברוקלין מקווים שיוכל לחזור כבר במשחק הקרוב, אך נכון לעכשיו הקבוצה נאלצה להסתדר בלעדיו, וזה הורגש היטב על הפרקט.

דני וולף (רויטרס)

כבר במחצית הראשונה המשחק הוכרע. הת'אנדר ירדו להפסקה ביתרון מוחץ של 24:60, אחרי תצוגה התקפית יעילה לצד הגנה חונקת שהשאירה את הנטס חסרי פתרונות. למעשה, ברוקלין קלעה באחוזים נמוכים מאוד ולא הצליחה לפתח קצב משחק לאורך דקות ארוכות.

וולף קיבל הזדמנות, אוקלהומה המשיכה לדהור

אוקלהומה סיטי לא הורידה רגל מהגז והמשיכה לשלוט עד לסיום, בדרך לניצחון 10 ברציפות. שיי גילג'ס אלכסנדר הוביל עם 20 נקודות ביעילות מרשימה, כשמרבית הנזק הגיע כבר במחצית הראשונה. לצידו בלטו גם ג'רד מקיין עם 26 נקודות וארון וויגינס שהוסיף 17.

ברוקלין, מנגד, המשיכה בתקופה הקשה שלה עם הפסד נוסף, שמעמיק את המשבר. ג'יילן ווילסון עלה מהספסל ותרם 15 נקודות, בעוד נולאן טראורה היה היחיד מהחמישייה שקלע בספרות כפולות עם 13.

מעבר לתוצאה, הפערים בין הקבוצות ניכרו בכל פרמטר. אוקלהומה שלטה בריבאונד, קלעה באחוזים גבוהים יותר והציגה משחק קבוצתי עדיף בהרבה, בעוד הנטס פשוט לא הצליחו להיכנס לעניינים מהרגע הראשון.

עבור וולף, זה היה עוד ערב למידה בליגה הטובה בעולם. למרות הקשיים, הוא ממשיך לקבל דקות וניסיון, בתקווה לנצל הזדמנויות כאלה בעתיד ולהפוך לשחקן משמעותי יותר ברוטציה של ברוקלין.