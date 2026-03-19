יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7475-798068דטרויט פיסטונס
68%7347-792769בוסטון סלטיקס
64%7639-806570ניו יורק ניקס
59%7936-818369קליבלנד קאבלירס
57%7760-787869טורונטו ראפטורס
56%7550-764066אורלנדו מג'יק
55%8059-814669אטלנטה הוקס
53%8091-801970פילדלפיה 76'
51%7828-812870שארלוט הורנטס
50%8211-834470מיאמי היט
43%7875-753968מילווקי באקס
43%8383-812970שיקגו בולס
26%7977-738969ברוקלין נטס
24%8233-755667וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7473-799067סן אנטוניו ספרס
63%7512-780368יוסטון רוקטס
61%8232-851071דנבר נאגטס
59%8027-803570לוס אנג'לס לייקרס
59%8215-842471מינסוטה טימברוולבס
57%7537-766168פיניקס סאנס
50%8000-807770גולדן סטייט ווריורס
50%7584-764968לוס אנג'לס קליפרס
47%8226-809970פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
35%8136-788568ניו אורלינס פליקנס
32%8251-798269ממפיס גריזליס
29%8639-814269יוטה ג'אז
27%8434-777470סקרמנטו קינגס

6 נקודות לדני וולף, ברוקלין הובסה מול אוקלהומה

הגבוה תרם גם 4 ריבאונדים ושני אסיסטים ב-23 דקות בהפסד 121:92 לת'אנדר שירדו להפסקה ביתרון 24:60, בן שרף לא שותף בעקבות פציעה. 20 נקודות לשיי

שיי גילג'ס אלכסנדר מול דני וולף (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר מול דני וולף (רויטרס)

זה היה ערב חד צדדי לחלוטין בברקליס סנטר. אוקלהומה סיטי המשיכה בכושר הנהדר שלה והביסה את ברוקלין 92:121, במשחק שבו כבר מהדקות הראשונות היה ברור לאן הרוח נושבת. בתוך התבוסה הזו, דני וולף קיבל מקום בחמישייה וניסה לבלוט, אך התקשה להשפיע מול היריבה העדיפה.

וולף סיים את ההתמודדות עם 6 נקודות, 4 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-23 דקות, לצד חטיפה וחסימה, אך גם 3 איבודים ומדד פלוס מינוס שלילי במיוחד. למרות שלא היה מהבולטים במשחק, עצם העובדה שפתח מעידה על האמון שהוא מקבל בתקופה האחרונה.

מי שלא שותף כלל היה בן שרף, שנותר מחוץ לסגל עקב כאבים בכף הרגל. בברוקלין מקווים שיוכל לחזור כבר במשחק הקרוב, אך נכון לעכשיו הקבוצה נאלצה להסתדר בלעדיו, וזה הורגש היטב על הפרקט.

דני וולף (רויטרס)

כבר במחצית הראשונה המשחק הוכרע. הת'אנדר ירדו להפסקה ביתרון מוחץ של 24:60, אחרי תצוגה התקפית יעילה לצד הגנה חונקת שהשאירה את הנטס חסרי פתרונות. למעשה, ברוקלין קלעה באחוזים נמוכים מאוד ולא הצליחה לפתח קצב משחק לאורך דקות ארוכות.

וולף קיבל הזדמנות, אוקלהומה המשיכה לדהור

אוקלהומה סיטי לא הורידה רגל מהגז והמשיכה לשלוט עד לסיום, בדרך לניצחון 10 ברציפות. שיי גילג'ס אלכסנדר הוביל עם 20 נקודות ביעילות מרשימה, כשמרבית הנזק הגיע כבר במחצית הראשונה. לצידו בלטו גם ג'רד מקיין עם 26 נקודות וארון וויגינס שהוסיף 17.

ברוקלין, מנגד, המשיכה בתקופה הקשה שלה עם הפסד נוסף, שמעמיק את המשבר. ג'יילן ווילסון עלה מהספסל ותרם 15 נקודות, בעוד נולאן טראורה היה היחיד מהחמישייה שקלע בספרות כפולות עם 13.

מעבר לתוצאה, הפערים בין הקבוצות ניכרו בכל פרמטר. אוקלהומה שלטה בריבאונד, קלעה באחוזים גבוהים יותר והציגה משחק קבוצתי עדיף בהרבה, בעוד הנטס פשוט לא הצליחו להיכנס לעניינים מהרגע הראשון.

עבור וולף, זה היה עוד ערב למידה בליגה הטובה בעולם. למרות הקשיים, הוא ממשיך לקבל דקות וניסיון, בתקווה לנצל הזדמנויות כאלה בעתיד ולהפוך לשחקן משמעותי יותר ברוטציה של ברוקלין.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
