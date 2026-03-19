32 נקודות לאבדיה, פורטלנד גברה על אינדיאנה

דני אבדיה סיפק עוד הופעה גדולה והוביל את פורטלנד לניצחון חשוב 119:127 על אינדיאנה, כזה שמקרב את הקבוצה צעד נוסף לעבר מקום בפליי-אין במערב. הישראלי היה האיש המרכזי על הפרקט, עם משחק שלם ודומיננטי שהזכיר את התקופות הטובות ביותר שלו.

אבדיה סיים עם 32 נקודות, כאשר 23 מהן הגיעו כבר במחצית הראשונה, אליה פורטלנד ירדה ביתרון מבטיח אחרי שקלעה 79 נקודות. הוא הוסיף גם 11 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, והיה פשוט בלתי ניתן לעצירה לאורך דקות ארוכות.

מי שסייע לו בצורה משמעותית היה דונובן קלינגן, שרשם שיא קריירה עם 28 נקודות לצד 13 ריבאונדים ו-2 חסימות. השניים יצרו שילוב קטלני, כאשר קלינגן שלט בצבע וגם תרם מחוץ לקשת עם 3 שלשות מ-5 ניסיונות.

דני אבדיה (רויטרס)

השליטה של פורטלנד במשחק הייתה ברורה כבר מהפתיחה. ריצה של 0:7 ברבע הראשון פתחה פער מוקדם, ובהמשך הקבוצה המשיכה לשלוט בקצב, בעיקר בזכות יתרון ברור בריבאונד, 38:52 בסך הכל ו-9:22 בריבאונד התקפה.

למרות זאת, הפייסרס לא ויתרו. אחרי פיגור 17 נקודות ברבע האחרון, הם הצליחו לחזור עד מינוס 3 בלבד כשנותרו פחות מ-2 דקות לסיום, והכניסו לא מעט לחץ על האורחת.

אבדיה סגר עניין, פורטלנד עם ניצחון שלישי ב-4 משחקים

ברגעי ההכרעה, פורטלנד נשארה יציבה. ג'רו הולידיי קלע שלשה חשובה מהפינה, ואבדיה דייק פעמיים מהקו כדי לסגור את הסיפור ולהבטיח ניצחון שלישי ב-4 המשחקים האחרונים.

ערב ענק. אבדיה (רויטרס)

מעבר למספרים, אבדיה נראה כמו שחקן מוביל לכל דבר, כזה שלוקח אחריות, שולט בקצב המשחק ומשפיע בשני צידי המגרש. היכולת שלו במחצית הראשונה הייתה קריטית, והיא זו שהניחה את הבסיס לניצחון.

מן העבר השני, אינדיאנה המשיכה את התקופה הקשה שלה עם הפסד נוסף, שהאריך את רצף ההפסדים שלה והעמיק את המשבר. איביצה זובאץ הוביל עם 18 נקודות, בעוד פסקאל סיאקאם נעדר משחק נוסף בשל פציעה.

עבור פורטלנד, התמונה מתחילה להתבהר. הקבוצה מדורגת במקום ה-10 ומתקרבת להבטחת מקום בפליי-אין, כאשר היכולת של אבדיה בתקופה האחרונה הופכת אותו לאחד הגורמים המרכזיים במאבק הזה.