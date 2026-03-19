יום חמישי, 19.03.2026 שעה 13:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7475-798068דטרויט פיסטונס
68%7347-792769בוסטון סלטיקס
64%7639-806570ניו יורק ניקס
59%7936-818369קליבלנד קאבלירס
57%7760-787869טורונטו ראפטורס
56%7550-764066אורלנדו מג'יק
55%8059-814669אטלנטה הוקס
53%8091-801970פילדלפיה 76'
51%7828-812870שארלוט הורנטס
50%8211-834470מיאמי היט
43%7875-753968מילווקי באקס
43%8383-812970שיקגו בולס
26%7977-738969ברוקלין נטס
24%8233-755667וושינגטון וויזארדס
23%8478-782370אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7542-819270אוקלהומה ת'אנדר
75%7473-799067סן אנטוניו ספרס
63%7512-780368יוסטון רוקטס
61%8232-851071דנבר נאגטס
59%8027-803570לוס אנג'לס לייקרס
59%8215-842471מינסוטה טימברוולבס
57%7537-766168פיניקס סאנס
50%8000-807770גולדן סטייט ווריורס
50%7584-764968לוס אנג'לס קליפרס
47%8226-809970פורטלנד בלייזרס
36%8201-791770דאלאס מאבריקס
35%8136-788568ניו אורלינס פליקנס
32%8251-798269ממפיס גריזליס
29%8639-814269יוטה ג'אז
27%8434-777470סקרמנטו קינגס

32 נקודות לאבדיה, פורטלנד גברה על אינדיאנה

צעד חשוב לפליי-אין: הישראלי הוסיף 11 ריבאונדים ו-5 אסיסטים בניצחון השלישי בארבעת המשחקים האחרונים של הבלייזרס, הפעם 119:127 נהדר על הפייסרס

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה סיפק עוד הופעה גדולה והוביל את פורטלנד לניצחון חשוב 119:127 על אינדיאנה, כזה שמקרב את הקבוצה צעד נוסף לעבר מקום בפליי-אין במערב. הישראלי היה האיש המרכזי על הפרקט, עם משחק שלם ודומיננטי שהזכיר את התקופות הטובות ביותר שלו.

אבדיה סיים עם 32 נקודות, כאשר 23 מהן הגיעו כבר במחצית הראשונה, אליה פורטלנד ירדה ביתרון מבטיח אחרי שקלעה 79 נקודות. הוא הוסיף גם 11 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, והיה פשוט בלתי ניתן לעצירה לאורך דקות ארוכות.

מי שסייע לו בצורה משמעותית היה דונובן קלינגן, שרשם שיא קריירה עם 28 נקודות לצד 13 ריבאונדים ו-2 חסימות. השניים יצרו שילוב קטלני, כאשר קלינגן שלט בצבע וגם תרם מחוץ לקשת עם 3 שלשות מ-5 ניסיונות.

דני אבדיה (רויטרס)

השליטה של פורטלנד במשחק הייתה ברורה כבר מהפתיחה. ריצה של 0:7 ברבע הראשון פתחה פער מוקדם, ובהמשך הקבוצה המשיכה לשלוט בקצב, בעיקר בזכות יתרון ברור בריבאונד, 38:52 בסך הכל ו-9:22 בריבאונד התקפה.

למרות זאת, הפייסרס לא ויתרו. אחרי פיגור 17 נקודות ברבע האחרון, הם הצליחו לחזור עד מינוס 3 בלבד כשנותרו פחות מ-2 דקות לסיום, והכניסו לא מעט לחץ על האורחת.

אבדיה סגר עניין, פורטלנד עם ניצחון שלישי ב-4 משחקים

ברגעי ההכרעה, פורטלנד נשארה יציבה. ג'רו הולידיי קלע שלשה חשובה מהפינה, ואבדיה דייק פעמיים מהקו כדי לסגור את הסיפור ולהבטיח ניצחון שלישי ב-4 המשחקים האחרונים.

ערב ענק. אבדיה (רויטרס)

מעבר למספרים, אבדיה נראה כמו שחקן מוביל לכל דבר, כזה שלוקח אחריות, שולט בקצב המשחק ומשפיע בשני צידי המגרש. היכולת שלו במחצית הראשונה הייתה קריטית, והיא זו שהניחה את הבסיס לניצחון.

מן העבר השני, אינדיאנה המשיכה את התקופה הקשה שלה עם הפסד נוסף, שהאריך את רצף ההפסדים שלה והעמיק את המשבר. איביצה זובאץ הוביל עם 18 נקודות, בעוד פסקאל סיאקאם נעדר משחק נוסף בשל פציעה.

עבור פורטלנד, התמונה מתחילה להתבהר. הקבוצה מדורגת במקום ה-10 ומתקרבת להבטחת מקום בפליי-אין, כאשר היכולת של אבדיה בתקופה האחרונה הופכת אותו לאחד הגורמים המרכזיים במאבק הזה.

